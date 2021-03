¿Puedes resolver estos acertijos? 20 acertijos que te desafian a pensar fuera de la caja

Vamos a poner a prueba tu inteligencia con una serie de adivinanzas y acertijos que sólo las mentes más brillantes pueden resolver.

En realidad algunos son difíciles y otros más sencillos pero todos suponen un pequeño reto. Descubre las respuestas dándole al play en el vídeo y reta a tus amigos a resolverlos.

¿Cuál es la diferencia entre adivinanza y acertijo?

Una adivinanza es una pregunta ingeniosa que se presenta como un juego de palabras en un enunciado, por lo general en forma de rima y plantea un componente educativo.

La diferencia con los consiste acertijos en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles.

Responde a estos 20 acertijos

1. ¿Dónde puedes encontrar ciudades, edificios y tiendas pero no gente?

2. ¿Qué está lleno de agujeros pero aún contiene agua?

3. ¿Qué está siempre frente a ti pero no puedes verlo?

4. ¿Qué se moja mientras está secando?

5. Entras en una habitación que está oscura, con unas cerillas en la mano y no hay electricidad, pero te encuentras una vela, una recarga de gas y una lámpara de petroleo. ¿Qué enciendes primero?

6. Tiene dientes y no come, tiene cabeza y no es hombre.

7. ¿Cuánto más de esto hay menos ves?

8. ¿Qué cosa es que cuanto más le quitas más grande es?

9. No muerde ni ladra, pero tiene dientes y la casa guarda.

10. Vas en un avión, delante tienes un caballo y detrás un camión ¿Dónde estás?

11. Fui por él y nunca lo traje.

12. Con una mano lo puedes parar, y con la otra pagar.

13. Si estás en una carrera y adelantas a la persona que va segunda ¿En que posición vas?

14. Pertenece a ti pero todos los usan más que tú.

15. Todos pasan por mi, yo por nadie. Todos preguntan por mi, yo por nadie ¿Qué soy?

16. ¿Qué hay entre playa y mar?

17. ¿Qué cosa silba sin labios, corre sin pies, te pega en la espalda y aún no lo ves?

18. La madre de Rosa tenía cinco hijas: Lala, Lele, Lili, Lolo y ¿cómo se llamaba la última?

19. Nazco sin tener padre, y al morir vuelve a nacer mi madre.

20. ¿Qué está hecho de triángulos, es redondo y está dentro de un cuadrado?

VER MÁS: ¡Graban a un gato fantasma!