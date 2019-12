Nos encantan las historias virales de profesores y si encima las combinas con niños no puede haber una combinación mejor. En este caso os traemos un hilo de twitter creado por la usaría @melhdezz que se ha vuelto tremendamente viral.

Esta profesora de inglés de Gran Canaria llamada Melanie Hernandez tiene un montón de frases guardadas que le van dejando sus pequeños y por suerte ha decidido compartirlas con todos nosotros.

"Bueno a nadie le interesa pero soy profe de inglés y mis niños de 3-4 años me sueltan frases muy graciosas y muy random todos los días sin descanso y he pensado que debería hacer un hilo con sus frases", explica en el tuit inicial de un hilo que lleva más de 20.000 retuits y 80.000 me gusta.

El ingenio, la inocencia y la verdad presente en los niños es un tesoro y estás frases que puedes descubrir dándole al play a nuestro vídeo son la mejor prueba.