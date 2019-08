En Twitter una usuaria sorprendió a la mayoría de sus seguidores con una conversación que mantuvo con su novio, que estaba en el supermercado para comprarle unos tampones. La pregunta que le hizo junto a una fotografía de dos tipos distintos de tampax se viralizó rápidamente en las redes, haciendo que otras chicas compartieran también sus divertidas historias con sus parejas.

"¿Quieres el de limón o el de lima?", este fue el mensaje con el que el novio de la joven ha conseguido que su conversación tenga más de 130 mil retuits y más de 900 mil me gustas. También muchos usuarios han contestado al tuit comentando diferentes aspectos, desde sus experiencias personales con sus novios hasta hombres sorprendidos porque ellos también pensaban que los tampones podían tener sabores.

"Cuando le pides a tu novio que te compre unos tampones".

Algunas de las historias que se cuentan en respuesta al tuit principal no tienen desperdicio. Podemos encontrarnos con miles de historias de novios que van a comprarle tampones a su pareja y cuentan que a les ha pasado igual, hasta otras que comentan que su novio les mandaba fotos en el pasillo de las compresas y los tampones preguntando "cuál era su talla". Algunas de las historias más descabelladas las hemos recopilado para ver que los hombres no tienen ni idea de la regla, compresas o tampones.

"Vale, estoy en el pasillo de las compresas. ¿Qué talla usas?".

"No lo entiendo qué tiene de malo. Ah, que en realidad no hay tampones con sabores".

"El hecho de que sé que no está siendo sarcástico es lo que más me entristece".

"- Siento que podías ser tú".

"+ Sí, suena como yo".

"- ¿Pero al menos sabes la diferencia?".

"+ El color".

"- ¿Estos?".

"+ No, los maxi no. Los de arriba, los súper finos".

"- El maxi son los tampones".

"Me acuerdo cuando mandé a mi novio a que me comprara unas compresas y me terminó comprando salvaslips".

"Le pregunté a mi novio que me trajera unos tampones porque los dolores eran tan fuertes que no podía salir de la cama. Me trajo esto (una caja de 96 tampones) diciéndome: ¿con esto te sobra para al menos esta semana, ¿no?".

"- Vale pero, ¿qué hago con los tampones?".

"+ Mierda. Puedo traerte algunos en el viaje de vuelta. ¿De qué sabor?".

"- Sabor tampones".

Estos son algunos de los tuits que se pueden destacar de las más de 3 mil respuestas. Muchos otros chicos contestaban diciendo que no entendía el qué estaba mal y varias chicas decían que aquello no podía estar pasando de verdad, que no podía ser que los hombres conocieran tan poco sobre el periodo.