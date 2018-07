¿Por qué no le coge Bob Dylan el teléfono a los Nobel? Twitter se inventa los motivos

La Academia Sueca explica que no ha conseguido ponerse en contacto todavía con Bob Dylan para anunciarle en persona que ha ganado el Premio Nobel de literatura. El cantautor americano no ha hecho todavía ninguna declaración ni ha emitido ningún comunicado sobre el premio. Si ya se generó bastante polémica en redes sociales por su victoria ahora la gente está flipando con que Dylan no se ponga al teléfono:

Como no hay comunicado, ni declaraciones, ni nada los tuiteros se han inventado los motivos por los que Dylan pasa de la academia sueca con el hashtag #ExcusasBobDylan