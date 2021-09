Poesía de cubos de basura en Madrid: Los increíbles grafitis virales de Neorrabioso

Más información Palma Peña y otros geniales nombres de marcas que parecen un chiste

Los grafitis y las pintadas pueden ser arte, bonitos y hasta poéticos. No todos los mensajes que vemos pintados por la calle son como los míticos 'Emosido Engañado' y 'Vanpiro Esiten'.

Hay murales, pintadas y mensajes que convierten las ciudades en museos como este realizado en Lugo.

También hay iniciativas como los versos al paso que inundaron Madrid en 2018 de la mano de Manuela Carmena y Boa Mistura.

Cualquier lugar puede servir de lienzo o papel, incluso un cubo de basura. Recientemente se ha vuelto viral esta imagen sacada en el barrio madrileño de Malasaña.

"Silla eléctrica para el poeta que entregue el mismo poema a dos amores distintos", se puede leer en la foto, que en pocos días supera los 35.000 'me gusta' y los 5.000 retuits.

Detrás de esta frase se encuentra un rostro conocido, el del poeta y grafitero @Neorrabioso que lleva más de una década dejando su huella por las paredes, parques, paradas de autobús y cubos de basura de Madrid.

Alberto Basterrechea Martínez es un poeta vizcaino (Lauro, 1974) que lleva más de 15 años viviendo en Madrid. Batania-neorrabioso trabaja como conserje nocturno pero se ha hecho conocido en redes sociales por sus versos certeros, poéticos y provocativos con los que va inundando poco a poco la ciudad.

Pero sobretodo han sido sus mensajes escritos en cubos de basura y compartidos en redes con el hashtag #palabrasenlabasura los que le han convertido en viral.

Finalmente se ha decido por convertir los contenedores en su particular cuaderno de notas frente a las paredes y otros elementos urbanos porque "En el cubo de basura las letras son tan pequeñas que muchas veces hay que acercarse para leerlas y los que no están interesados en mis porquerías apartan la vista y no tienen que comérselas".

Tiene 230 publicaciones en Instagram pero, como relata en esta entrevista a Público, ha intervenido más de 500 paredes y 1500 cubos de basura.

Esta es una pequeña selección de algunas de sus mejores frases que sirven como muestra de su arte:

1. Nadie piensa en por qué estamos corriendo porque para pensar habría que dejar de correr

2. También la piedra está muy cansada de que le tropiece siempre la misma persona

3. Por cada día de sociedad necesito cien de soledad

4. Cuántas veces nos salvó la pereza de los otros seis pecados capitales

5. No le pidas calma a una mujer que corta las rosas con motosierra

6. La valía de una persona se mide por el número de veces que se ha atrevido a oponerse a los demás

7. Quién no sepa de sotanos que no me hable de balcones

8. Me gusta la persona en la que me convierto cuando estoy con la persona en la que te conviertes cuando estás conmigo