El poderoso mensaje de apoyo que unos padres han dejado a su hijo de seis años: "Te amamos como eres"

Un profesor gallego ha compartido una entrañable que ha vivido recientemente en su colegio de Asturias. Álex Leiras publicaba en sus redes sociales una foto del mensaje de apoyo que unos padres han dejado a su hijo.

"Me he encontrado esta nota en la agenda de uno de mis alumnos de 1º de primaria. El niño tiene 6 años. Ver esto me hace pensar que entre tanto odio siempre hay personas que eligen el amor y el respeto por encima de todo y se lo transmiten a sus hijos. Así sí", escribía en un tuit que ha superado los 28.000 "Me gusta".

"Nunca dejes de usar cosas rosas, de pintarte las uñas y/o usar vestidos porque a alguien no le gusten. Nosotros te amamos y te amaremos tal y como eres. Papi y mami", decía la aplaudida nota.

"Estaba comprobando si habían puesto bien las fechas de las tareas y me encontré el mensaje. Cuando lo vi me dio alegría y esperanza, y por eso lo compartí", explicó a Público este profesor originario de Cedeira pero que actualmente trabaja impartiendo clases en un centro de Navia (Asturias) desde hace tres años.

"Ver que se anima al niño a hacer lo que siente es esperanzador", añadía este profesor de Inglés y Ciencias Bilingües.

La publicación esta recibiendo el aplauso de todo el mondo con numerosos comentarios de apoyo.

