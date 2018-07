Pidió que quitaran al hombre que le tocaba los pechos en la foto y este fue el resultado

La Gran Esfinge es una monumental escultura que se encuentra en la ribera occidental del río Nilo, en la ciudad de Guiza. Junto con las pirámides es uno de los lugares más turísticos de Egipto. Igual que en París la gente se fotografía poniendo la torre Eiffel entre sus dedos o en Pisa los turistas se sacan fotos creando la ilusión óptica de que están sujetando la torre inclinada para que no se caiga. En Guiza la foto más típica es la que crea la apariencia de que estás besando a la Esfinge. Una turista se sacó la famosa foto pero no contó con que otro señor que estaba por ahí se iba a colar de forma tan accidental en la foto. No sabemos que pretendía el señor calvo de las gafas pero parece que este tocando el pecho de la protagonista de la foto. Liopardo | Liopardo Posteriormente la imagen fue subida a la popular página PhotoshopBattles de Reddit donde el usuario SirGeneralMcMuffin pidió que editaran la foto para quitar de ella al señor calvo del fondo. Estos son los mejores montajes de la imagen en los que aparecen desde John Travolta a Darth Vader.

