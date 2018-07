Pidieron a Internet que editaran el fondo de esta foto y el resultado te sorprenderá

"¡Hola! Esta es una foto de mi novia y yo. Me preguntaba si alguien podía editar el fondo con Photoshop. Estamos buscando algo como una playa en lugar de ese pasto amarillento. Sólo espero que alguna persona con algo de tiempo libre pueda ayudarnos". Esto es lo que escribió una de las chicas, cuyo nickname es Atova, en Imgur . Esta usuaria de Imgur acabó tan encantada con el divertido resultado que comento que "Voy a imprimir cada una de las fotos para ponerlas en un álbum. Realmente me encantan cada una de las imágenes y no podría imaginar no guardarlas. Gracias por hacerme reír".

