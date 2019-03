Pide un bocadillo de atún con queso en una cafetería de Cornellá y cuando lo abre se lleva una gran sorpresa

Shaday Fernández pidió un bocadillo de atún con queso en la cafetería La Cuina Sana de Cornellá de Llobregat y cuando lo recibió todo parecía bien.

Fue al abrirlo cuando se llevo la sorpresa y descubrió que le habían puesto dos finas tiras de queso que asomaban por un lado, simulando estar lleno de queso.

Desde el restaurante se disculparon con este comentario: "Hola @fernandezshaday ! Sentimos mucho que el bocadillo que has adquirido en nuestros establecimientos no haya satisfecho tus expectativas. Por supuesto si te pasas mañana por aquí, te abonaremos el importe. Nos gustaría decirte que nosotros no "estafamos" a nadie, trabajamos muy duro cada día para ganarnos la vida honradamente y ofrecer lo mejor. Disculpa las molestias"-

Pero las disculpas no le parecieron suficiente a Shaday que respondió que "Llámenlo como quieran si no es una estafa, pero tampoco es un "no cumplir mis expectativas". Queso que asoma fuera del bocadillo da a entender que hay queso en TODO el bocadillo. Gracias por la compensación pero no, no volveré a meterme ahí".