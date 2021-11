Pide a su abuelo una lista de cosas que le hacen feliz y arrasa en Twitter

La enternecedora carta de este abuelo a su nieta está haciendo llorar a muchos en Twitter y esconde una poderosa reflexión. Raquel Morales (@Raquelmoralss), una tuitera española de Jaén, ha compartido en la red social una tierna historia de su abuelo.

Recientemente le pidió que le escribiese diez cosas que le hacían feliz y la respuesta nos ha roto el corazón a muchos.

"Le he pedido a mi abuelo una lista de cosas que le hacen feliz y me encuentro personalmente destrozada", escribió Raquel en un tuit que acumula más de 170.000 'me gusta', 21.000 retuits y 1.000 comentarios en apenas dos dias.

Esta es la lista de 10 cosas que más feliz le hacen al abuelo de Raquel Morales:

1. Cuando voy a Huelva para ver a mi hijos y nietas.

2. Despertar por la mañana y ver a mi mujer junto a mí.

3. Tocar la guitarra y tocar la guitarra.

4. Conducir mi coche y viajar.

5. En el verano, irnos a la playa.

6. Bajar a la terraza del bar a desayunar en verano.

7. Merendar alguna tarde churros en el bar.

8. Cuando nos llaman los hijos (Que no son muchas veces)

9. Arreglar cualquier cosa y que me salga bien.

10. Cuando nos juntamos todos los hijos y nietos para comer en el bar.

La publicación nos invita a reflexionar sobre el caso y los cuidados que damos a nuestras personas mayores como asegura la actriz Ana Milán. "En serio, llamad a vuestros padres y abuelos mientras podáis. Un día iréis a echar mano del teléfono, para contarles algo que acaba de pasar y os daréis cuenta de que ya no hay posibilidad. Y escuece. Un montón", ha escrito comentando la lista del abuela de Raquel.

"Dale un abrazo gigante a tu abuelo de mi parte. Y disfrútalo mucho, algún día no estará", escribía @menchubasquero y "Comparte todo el tiempo que puedas con él, porque habrá un día, que no esté, y no sabes cuando es. Muchos no podemos, y aunque les llevemos en el corazón, y les recordemos, con ellos se fue una parte de nosotros.Y muchas veces, no lo ves venir. Me pasó", asegura @AbelCoto_Astur.

Otros como @Ireneandrade0 aprovecharon para hacerle la misma pregunta a su padre.

