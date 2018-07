Pepe Chuletón contra la OMS: "Que digan donde lo hacen mal pero que no nos perjudiquen a los carniceros"

La Carnicería-La Despensa-Pepe Chuletón de Calahorra ha colgado un vídeo en su Facebook en el que defiende las propiedades de la carne roja naturales critcando abiertamente el polémico informe de la OMS. Esta carnicería de Calahorra con más de 25 años es famosa por su variedad de carnes especialmente chuletones seleccionados de Tolosa, Galicia, León y chuleta de sidrería entre otros. Además de su tienda tienen una pagina web www.pepechuleton.com en la que puedes hacer pedidos en toda España. Después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicara el ya famoso informe en el que se indica que la carne procesada es "carcinogénica para humanos", y se la llega a colocar incluso a los mismos niveles que el tabaco, Pepe decidió responder.Para ello ha publicado un vídeo en su Facebook en el que muestra las carnes naturales con las que en su carniceria elaboran hamburguesas y salchichas sin ningun tipo de conservantes. Por eso pide a la OMS que "digan donde lo hacen mal pero que no nos perjudiquen a los carniceros. Somos carniceros artesanos, mi bisabuelo era carnicero, mi abuelo era carnicero, mi padre es carnicero, yo también y tabajamos bien". La diferencia está entre la carne de animales que han sido criados de forma ecológica y la carne de animales que contiene conservantes y productos químicos. Pepe se indigna en este genial vídeo mientras enseña su variedad de chuletones "¿Tú has visto estos chuletones? Me cago en diez ¡Esto no puede ser malo ni para la salud ni para nada!".