La Palma, Las Palmas, Palma y Las Palmas de Gran Canaria: ¿Sabes cuál es cuál?

Todos los ojos están fijados en la isla de La Palma y la erupción del volcán Cumbre Vieja. En el momento de escribir esta noticia Casi 6.000 personas han tenido que ser desalojadas de sus casas desde que comenzó la erupción del volcán, la lava de la erupción cubre 103 hectáreas y ha destruido más de 150 casas. Además, hay 300 fincas o explotaciones agrícolas que también han desaparecido.

La erupción del volcán ha provocado varios momentos virales e infinitos comentarios en redes sociales que ya recopilamos en esta noticia. Además está generando muchas confusiones desde el principio y el fenómeno ha sido ubicado en distintas zonas geográficas por cientos de usuarios.

¿La Palma, Las Palmas, Palma o Las Palmas de Gran Canaria? Para ayudarnos con este problema geográfico la popular cuenta Historia en Meme ha creado una pequeña chuleta para que aprendamos a diferenciar las cuatro sin problemas.

"Con lo del volcán me he dado cuenta de que algunos van regular de Geografía y se hacen un lío con La Palma, Las Palmas, Palma y Las Palmas de Gran Canaria. Por eso os he hecho esta chuleta, para que los escasos conocimientos de geografía no os impida ser vulcanólogos expertos", ha escrito.

La ilustración explica cómo se llama cada zona y de dónde viene el nombre de cada una de las 4 palmas:

-La Palma, cuyo nombre histórico es San Miguel de la Palma, es una isla del Océano Atlántico perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias.

-Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad y municipio, capital de la isla de Gran Canaria.

-Las Palmas es una provincia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

-Palma (conocida como Palma de Mallorca), es una ciudad y municipio español, capital de la isla de Mallorca.

Además añade que ""Palma de Mallorca" NO es el nombre oficial de la ciudad, es PALMA a secas".

