20 palabras y expresiones gaditanas que todos deberíamos usar

Seguimos recorriendo España en busca de palabras y expresiones típicas de los distintos lugares de nuestro país. Esta vez bajamos, por segunda vez, a Andalucía y tras Granada visitamos Cádiz. Andalucía es grande y muchas de las expresiones que se usan en Sevilla son distintas de las de Cadiz o Almeria. Para elaborar esta selección hemos contado con el asesoramiento de tres ilustres gaditanos @Guille_FerRam, @albertobenitez y @PatGuerreroGo. El resultado es está selección de 20, llenas de duende, que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.

1.

Palabras gaditanas 1 | Liopardo

Dice una historia que el capitán de un barco inglés dijo “Look and do it” a un marinero para pedir vigilancia y que nadie robara su transporte. Esta expresión inglesa “Look and do it” evoluciona lentamente hacia “Estar al liquindoi”. Cuando en Cádiz alguien usa esta expresiones está pidiendo a alguien que esté atento o que vigile algo.

2.

Palabras gaditanas 2 | Liopardo

El nivel de agua donde el bañista no hace fondo.

3.

Palabras gaditanas 3 | Liopardo

Los canis, kinkis o macarras.

4.

Palabras gaditanas 4 | Liopardo

¡Qué bastinazo! queriendo expresar impresión, admiración o sorpresa. Se puede usar para referirse a una persona que está buenísima, a una canción que gusta mucho o para expresar que un sitio está lleno o que algo es demasiado grande.

5.

Palabras gaditanas 5 | Liopardo

Tonto del culo. También engreído.

6.

Palabras gaditanas 6 | Liopardo

Enfadarse con algo o alguien, pero sin ponerlo de manifiesto. A un gaditano no le dan rabia las cosas, e dan “corahe”.

7.

Palabras gaditanas 7 | Liopardo

Arrugado, en mal estado, que se cae a pedacitos.

8.

Palabras gaditanas 8 | Liopardo

Mala persona.

9.

Palabras gaditanas 9 | Liopardo

Comer hasta reventar y estar lleno.

10.

Palabras gaditanas 10 | Liopardo

Mentiroso.

11.

Palabras gaditanas | Liopardo

Una madre gaditana nunca dejó que salieras limpio de casa, siempre saliste "escamondao".

12.

Palabras gaditanas 11 | Liopardo

En Cádiz no se hacen trampas se hacen fullerías.

13.

Palabras gaditanas | Liopardo

Una palabra para referirse a los turistas y "guiris" que llegan a la provicia. Se trata de una deformación fonética de la frase inglesa ‘What’s your name’.

14.

Palabras gaditanas 14 | Liopardo

"Guarnaja de aquí" significa que te pires o te vayas. La re no se pronuncia "guahnaja"

15.

Palabras gaditanas 15 | Liopardo

Pesado hasta la extenuación, incansable, inaguantable.

16.

Palabras gaditanas 16 | Liopardo

"Dar una mascá", dar una bofetada o torta.

17.

Palabras gaditanas 17 | Liopardo

Pronunciación de la expresión “No ni nada”, equivalente a la expresión “anda que no”. Significa que algo sí es como se está diciendo/defendiendo.

18.

Palabras gaditanas 18 | Liopardo

Distorsión de la palabra "chiquillo", que a su vez es el diminutivo de "chico". La palabra "quillo" o "quilla" es la más reconocible del habla de Cádiz.

19.

Palabras gaditanas 19 | Liopardo

Persona sosa, inaguantable, molesta o desagradable

20.

Palabras gaditanas 20 | Liopardo

Alguien tramposo.