"Una noche antes de irnos a la cama, mi marido decidió gastarle a nuestra hija una broma que su padre le gastó cuando él era pequeño. Yo tenía el móvil a mano y decidí grabarlo", ha explicado la madre en la descripción de Youtube.

"No sabía cómo sería la broma y me quedé tan sorprendida como mi hija. Ella no quería hacer daño a su padre con el tenedor pero tampoco se esperaba que el la arrastrara sobre el agua para secar el suelo", ha sentenciado.