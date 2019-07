Todo el mundo está flipando con lo que ha pasado en la Universidad de Málaga. Está circulando por todo Internet una curiosa orla en la que hay quince profesores pero sólo tres alumnos.

Se trata del curso 2018/2019 del grado de Ingeniería de computadores de la Universidad de Málaga del que sólo han logrado graduarse tres alumnos: Rafael Hormigo, Verónica Vigaray y Agustín Téllez.>

Verónica Vigaray, de 31 años, ha logrado superar el grado en seis años y asegura que quiere trabajar en el CNI o en ciberseguridad. "Desde un principio sabía que era complicada porque conocía a compañeros que habían cursado las asignaturas pero realmente no me imaginé que era tan complicada", ha explicado a Antena 3 Noticias.

"Cuando llegué el primer año y vi que era la única niña en clase flipé. Me encontré con asignaturas como cálculo, álgebra, programación y pensé '¿dónde me he metido?' pero después fui conociendo gente, aplicándome más y con muchísimo esfuerzo se logra", sentencia.

Rafael Hormigo tiene 22 años y ha conseguido aprobar en cuatro años, todo un logro para una carrera tan compleja. "Yo lo tenía claro cuando llegué a bachiller. Antes quería hacer fisioterapia pero siempre he montado ordenadores y estaba todo el rato jugando a videojuegos. Mi hermana me metió en el tecnológico y ya en segundo de bachillerato estaba estudiando cosas que iba a ver luego en la carrera", ha asegurado Rafael Hormigo.

"No es tan complicado, se puede sacar sin problemas. Sólo tienes que saber a lo que vas y trabajar en ella", afirma Rafael que añade "Mucha gente se apunta que tiene una nota de cinco y luego se van en segundo a software o informática que tienen notas cercanas al nueve".

Agustín Téllez, de 44 años, se ha sacado la carrera en dos años mientras trabaja en Ingenia. Es padre de dos niños y asegura que ha sido un esfuerzo titánico.

¿Por qué hay tan pocos alumnos?

Esta ingeniería es una de las más difíciles y aunque en la Universidad de Málaga se pueden matricular al rededor de sesenta alumnos, más de la mitad se deja la carrera en el primer año por su extrema dificultad.

Otro motivo también podría ser que la nota de corte para acceder a estudiar este grado es de tan solo un cinco, por lo que cualquiera puede acceder a él y eso hacen muchos jóvenes se apunten por que es fácil pero luego se salgan por lo complicado de sus asignaturas.

La nota de corte no marca el grado de dificultad de una carrera, es una cuestión de demanda. Cuanto mayor sea el número de alumnos que quieran estudiar esa carrera mayor será la nota de corte.