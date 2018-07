"No hace falta que cerréis la cafetera como la trampilla de un submarino, hijos de puta"

Txaro Urbano es una actriz sevillana que se ha vuelto viral gracias a este sincero vídeo sin pelos en la lengua. Cansada de encontrarse la cafetera de su casa cerrada a presión decidió exponer el problema en Facebook con poco de humor andaluz. Esta actriz de la compañía Bastarda Española decidió subir este vídeo después de darse cuenta que lo de la cafetera le llevaba pasando toda la vida con su hermano, con su marido y no aguantaba más: "Cuando cerréis una cafetera, no hace falta que demostréis toda la fuerza que tenéis. Que no es la trampilla de un submarino".

El vídeo ya tiene un millón de reproducciones en Facebook y aunque muchos se han reído y han aplaudido el arte de esta sevillana, Txaro ha decidido subir un segundo vídeo contestando a los que le han criticado.