Niños de familias pobres tienen que elegir entre un regalo para ellos o para sus padres ¿Qué crees que escogieron?

Los niños de este experimento social se enfrentan a una difícil decisión. Deben escoger entre el regalo que ellos quisieran para ellos mismos o un regalo para su familia. ¿Qué escogerán? El experimento fue llevado acabo por el equipo de UPTV. El 83% de los niños en el club infantil Metro Atlanta provienen de familias con bajos recursos económicos, de las cuales algunas no pueden siquiera costear un árbol de Navidad. Las cámaras de UPTV fueron a grabar un experimento con estos niños y niñas a los que se les puso en una tesitura realmente difícil para ellos.

La mayoría de los niños que se presentaron al experimento (en torno al 80%) renunciaron a sus juguetes por beneficiar a sus padres. Cuando se les preguntó por qué lo habían hecho las respuestas fueron de lo más conmovedoras: Liopardo | Liopardo "Porque los legos no importan. Tu familia sí importa. Es como elegir entre juguetes y familia y yo elijo a mi familia". Liopardo | Liopardo "Si elijo el ordenador, mi madre pierde algo. Ella siempre me ha cuidado cuando he estado enferma, me ayuda con los deberes...". FUENTE: Europa Press