Un estudiante de primaria de Utah habló en contra de una pregunta de los deberes de matemáticas lo que llevó a los creadores del plan de estudios a disculparse y eliminar la pregunta de sus materiales.

Rhythm Pacheco, de 9 años, estudiante de cuarto grado en la Escuela Primaria Grant en Murray, Utah, le dijo a Fox 13 Salt Lake City que pensaba que el problema de matemáticas era "ofensivo".

"No me gustó eso porque las chicas no deberían compararse entre sí. Sé que fue un problema matemático pero no creo que eso esté realmente bien ", dijo.

"¡Esto es ofensivo! Lo siento, no escribiré sobre esto porque es grosero ", escribió Rhythm debajo de la pregunta que puedes ver en el vídeo.

La madre de la estudiante, Naomi Pacheco, aseguro que estaba en shock, "Me sorprendió, sinceramente, Siento que es una manera tan irresponsable de enseñar a los niños cómo hacer matemáticas".

