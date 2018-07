Nadie sabe resolver el enigma de esta fotografía que perturba a las redes sociales

Liopardo | Liopardo

Una imagen de seis amigas sentadas en un sofá trae de cabeza a internautas de medio mundo. Nadie es capaz de entender el extraño fenómeno que se produce en la fotografía. ¿Te has dado cuenta? ¿Percibes algo raro? Si no ves nada anormal en el posado de estas jóvenes, observa detenidamente sus piernas. Sí, has contado bien:. ¿Adónde han ido a parar las dos extremidades de faltan? Esa es el misterio que las redes sociales tratan de resolver, sin mucho éxito hasta ahora. Por ahora, estas son las tres teorías mayoritarias:Si nos fijamos bien, es posible que una pierna de la segunda chica por la izquierda esté escondida detrás de las de la primera joven, que compartiría el mismo color de pantalones. Eso sí, esta teoría no explicaría dónde estaría la otra pierna.La tercera chica podría estar despatarrada entre sus dos amigas adyacentes. El problema de esta tesis es que implicaría que la segunda joven lleva puestos unos pantalones que cambian de color según la pierna.Una teoría simple y algo extraña, pero que despejaría el misterio sin dejar ningún fleco suelto.