Una mujer revela la lista de reglas de su matrimonio: "Prohibido tener amigos del otro sexo"

Una mujer cristiana se ha vuelto viral por un par de controvertidos videos en los que comparte las estrictas reglas que ella y su esposo tienen para su matrimonio.

La pareja de California, Bailey y Zac McPherson, han estado casados ​​durante tres años y tienen una hija de un año y medio, y Bailey dice que mantienen su matrimonio al tener reglas firmes que rigen con quién pueden ser amigos.

Pero admite que las reglas "enojan" a otras personas, lo que sin duda es el caso como se pude observar en los numerosos comentarios de ambos vídeos.

Ella publicó dos videos titulados: 'Reglas que mi esposo y yo tenemos para nuestro matrimonio que hacen que la gente se cabree'.

Estas son todas las reglas en cuestión:

1. Prohido tener amigos del sexo opuesto

2. Prohibido tener amigos del sexo opuesto o estar a solas con alguien del sexo opuesto

3. Prohido escribir a alguien del otro sexo sin que la otra persona lo sepa

4. No mirar a otras personas con lujuria ni seguir paginas escandalosas

5. Prohibido ver porno

6. Siempre poner a la otra persona primero (por encima incluso de sus padres)

El primero consiguió más de dos millones de reproducciones pero sólo 80.000 likes y miles de comentarios críticos. El segundo va camino del millón de reproducciones pero también tiene muchos comentarios de personas que están alucinando con estas reglas excesivamente celosas y antiguas.

"Dime que no confías en tu pareja sin decirme que no confías en ella", escribió uno.

"Esto suena a inseguridades", dijo otro.

Sin embargo, según Bailey, las reglas no se tratan en absoluto de falta de confianza, sino más bien de establecer límites.

"No se trata tanto de una falta de confianza como de un límite de respeto que ambos sentimos bien para nosotros", dijo.

"Debido a que personalmente me siento como una mujer casada, no necesito una compañía con otro hombre que no pueda tener con mi esposo. Mi esposo no necesita tener compañía con otra mujer que no pueda obtener de su esposa", aseguró.

