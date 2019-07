Ares se convirtió hace una década en el protagonista de uno de los primeros vídeos en volverse viral en España cuando el mundo de las redes sociales estaba despegando.

Este joven apareció en el programa "Callejeros" de Cuatro cuando lo grabaron en un control de alcoholemia tras una noche claramente llena de excesos.

En aquel vídeo estaba completamente pasado de rosca y dejó varias frases que han quedado grabadas en el imaginario popular como "pim, pam toma lacasitos" o "viva España, viva el rey, viva el orden y la ley".

El vídeo se convirtió en meme sobre todo gracias a este remix que hizo en 2010 el youtuber Mangel Rogel con las mejores frases.

Ahora Ares ha reaparecido para un anuncio y confiesa que poco tiene que ver ya con aquel descerebrado de hace diez años.

En Michelín han querido ir hasta Soria, ciudad donde vive Ares, con la excusa de que las mujeres de allí han sido elegidas las mejores conductoras del país. Con esta entrevista pretenden concienciar a los jóvenes sobre la conducción responsable para que nadie haga ninguna de las locuras que Ares hizo en su momento.

Ares explica lo que paso en el vídeo

Al ser preguntado por lo que ocurrió aquel día es totalmente sincero "Fuimos una noche de fiesta, una de tantas, y nos pusimos como atunes. Al salir de la discoteca nos estaban esperando y yo me vine arriba. Me puse a hacer el payasete por ahí".

Asegura que ha cambiado y que "ese no soy yo, es el lacasitos". También explica como el vídeo le dio fama y dinero pero "si tuviera la oportunidad de volver atrás no lo haría".

Finalmente confiesa no haber vuelto a tener infracciones al volante y quiere concienciar a la gente de que no se debe ir borracho al volante. "No puedes conducir borracho, ya no por ti, es por las demás personas que van en la vía, no tienen culpa ellos de que tú vayas borracho", explica.

VER MÁS: Lleva meses sin depilarse