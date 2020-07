Últimamente estamos cansados de escuchar la importancia de seguir las medidas de seguridad, el distanciamiento, la mascarilla, etc. Pero la mayoría de personas no siguen estos pasos correctamente, llevan la mascarilla en el bolso, en la muñeca, o lo que es muy habitual, dejando libre la nariz, y no siguen las medidas correctamente por no saberlas, sino porque buscan la comodidad en lugar de la salud de ellos y los de su alrededor.

En Berlín al igual que aquí en España es obligatorio llevar mascarilla en el transporte público, las personas van muy pegadas y no es difícil contagiarse, así que para que la gente haga un buen uso de ella, han decidido crear una satírica campaña, animando a la gente a no usar desodorante para que el empleo de la mascarilla se todavía más necesario y el que vaya cerca de ti tenga que usarla sí o sí.

La campaña contiene el mensaje "No nos dejas otra elección" acompañada de una señal que prohíbe el desodorante.

El cartel de la campaña finaliza con la frase: "Entonces, ¿todavía quieres sacar la nariz?"

Esperemos que a los alemanes se les hayan quitado las ganas de dejar la nariz libre con esta campaña y comiencen a usar la mascarilla como es debido.

VER MÁS: ¡Conoce a su hermana que nació prematuramente durante la cuarentena!