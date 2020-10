50 memes y chistes de este 2020 para reirte como una hiena

¡Twitter ya no es lo que era!, ¡Antes había chistes ingeniosos en Twitter y ahora sólo hay política y memes de adolescentes!, ¡Twitter esta lleno de haters!, ¡Sólo me hacen gracia los chistes de siempre en Twitter!. Mi respuesta a todas esas afirmaciones y quejas es siempre la misma, "Si siguieras a las personas correctas no pensarías así".

Todavía hay mucha gente, de antes y de ahora, que siguen en Twitter compartiendo humor, bromas sanas, cultura, chistes absurdos, memes ingeniosos y todo lo que es bueno en esta red social.

He hablado de muchas de esas cuentas en recopilaciones de Liopardo, gente como @azulworow, @pajaritastory, @pentotalsadico, @formalitoel o @sandrarodrii1 entre otros. Hoy os traigo la prueba de que puede llegar talento nuevo a Twitter con esta recopilación de los 50 mejores tuits de humor de @clintpiticlint, uno de los mejores en la red social del pajarito azul este 2020.

Arrancó en Twitter en 2018, no había tenido ninguna otra cuenta antes, pero empezó a tomarselo más en serio a finales de 2019. "Lo hice sobre todo porque había gente de mi entorno que hablaba de él y se informaba de la actualidad, así que decidí hacérmela, especialmente en modo lectura", explica Clint Piticlint.

Pero todo cambió cuando puso este tuit, "Recuerdo que lo tuiteé, tuvo cierta relevancia y al día siguiente me subía a un avión. Modo vuelo durante un par de horas. Y cuando llego y veo lo que había aumentado, aluciné un poco".

Clint define su humor como "un cocido: hay un poco de todo. Tengo días de memes, días de juegos de palabras, días de tuitear sobre actualidad y días de chistes malísimos. A veces sale algo bueno y todo". Tendréis que jugar vosotros mismos si estos tuitazos os hacen gracia o no.