Fin de la mascarilla: Los 60 mejores tuits sobre mascarillas de toda la pandemia

Recuerdo cuando en el pasado veía alguna noticia de China y aparecía gente por la calle llevando mascarilla, por la culpa de la contaminación, pensaba que a mi nunca me tocaría llevarla.

Ahora tras más de un año llevándola a diario de forma obligatoria para combatir la pandemia y evitar que el COVID se propagara más estoy deseando poder volver a vivir sin ella.

Por suerte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se va a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario en el que se propondrá que la mascarilla deje de ser obligatoria en exteriores.

"El próximo jueves vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario por el cual vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio".

Esto no significa que haya llegado el fin de la mascarilla para siempre y que ya no tengamos que usarla nunca más. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) avisó de que la eliminación del uso obligatoria de la mascarilla se llevará a cabo de manera “progresiva”, con lo que en interiores seguirán siendo obligatorias durante uno tiempo. Asimismo, habrá que seguir respetando otras medidas sanitarias para no contribuir a la expansión del virus.

Cuando saltó la noticia acerca del fin de la mascarilla en exteriores hice un noticia recopilando las reacciones y memes en Twitter al respecto pero creo que no es suficiente.

Por eso he buceado durante varias horas en Twitter para buscar los mejores tuits sobre la mascarilla desde el comienzo de la pandemia, los he ordenado cronológicamente y aquí están para disfrute del que quiera pasar un buen rato.

Una forma de ver la evolución de nuestra relación con la mascarilla a la largo de los meses.