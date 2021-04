Palma Peña y otros geniales nombres de marcas que parecen un chiste

Una de las partes más importantes a la hora de crear una marca, una empresa, abrir un negocio o una tienda es elegir el nombre.

Se supone que los nombres de marca deben ser únicos, cortos, simples, adaptables, perdurables y presentar una imagen positiva para tu marca o negocio.

Pero por casualidad, por originalidad o por error hay nombres que destacan por encima de otros como estos que señala @tortondo en Twitter.

Tras los increíbles extintores "Palma peña" ahora tenemos la empresa de ascensores "TKE". Este hallazgo de Javier Durán ha hecho que me acuerdo de una de las cuentas de Instagram y Twitter más famosas de todo Internet, la genial @mastersofnaming.

¿Cuál es el origen de Masters Of Naming?

La cuenta fue creada en agosto de 2017 por Miquel Caimary, un diseñador gráfico de 37 años residente en Viladecans, Barcelona. Desde entonces ha acumulado más de 60.000 seguidores en Instagram y compartido más de 5.000 carteles, nombres, anuncios y demás curiosidades.

En una entrevista con Molismedia Miquel explica como empezó Masters Of Naming cuando "Desde hace unos 4 o 5 años en mi twitter personal colgaba algunos nombres graciosos que encontraba, básicamente de Barcelona y Viladecans. Iba por la calle veía algún rótulo o cartel curioso y hacía una foto".

Finalmente en verano de 2017 se animó a crear la pagina web mastersofnaming.com y las cuentas en redes sociales que tan famosas se han vuelto con el paso de los años.

"Al ser diseñador, me era relativamente fácil hacer un logo, una web y las redes. Lo cree, busqué masters of naming en Google, un "naming", valga la redundancia, que salió del compañero de batallas de naming, Xavier Llopis", asegura Miquel

"Empecé yo con los amigos y ahora ya me envían 10, 15, 20 al día por cada una de las redes, básicamente Instagram y Twitter", sentencia. El trabajo y la originalidad de Masters Of Naming es brutal y por eso he buceado en su cuenta de Instagram para rescatar algunos de los nombres más icónicos que han compartido en los últimos meses

Los nombres más originales de Masters Of Naming

1. Ascensores TKE

2. Pizza Spanish Corrida

3. Calle Juela

4. Cocó Granel

5. Noveno B

6. Barber Streisand

7. Ni con trigo ni sin ti

8. Miel Gibson

9 . Sinsemilla Street

10. I want to bread free

11. Dalai Lomo

12. Taco riendo

13. The Dogtor

14. Matusalén Antiguedades

15. Bar der Troya

16. Carlosfour

17. El triángulo de las verduras

18. Frutos secos La Palma

19 . Carbonara baby

20. La birra de Brian

