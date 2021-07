Los mejores memes de la final de la Eurocopa

Finalmente la copa no se fue a Londres y el tan esperado "It's Coming Home" en Wembley se convirtió en un "It's Coming Rome" cuando la lotería de los penaltis terminó dando la victoria al equipo italiano en la final de la Eurocopa.

Los penaltis, el mayor enemigo de la historia reciente de la selección inglesa, castigaron a una rácana Inglaterra y alzaron el vuelo de Italia, que gana la segunda Eurocopa de su historia y se encumbra ante la afición de Wembley (1-1 (3-2)).

La racanería inglesa, desatada desde el gol de Luke Shaw en el minuto dos, fue castigada por los dioses del fútbol en los penaltis, después de que Leonardo Bonucci lograra el empate y mandara el encuentro a la prórroga. En los lanzamientos, Gianluigi Donnaruma se vistió de héroe, paró dos penaltis y entonó el himno italiano en el templo inglés.

Mancini: "Italia ha crecido y puede hacerlo más"

El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, confesó su admiración por su equipo, capaz de ganar la Eurocopa 2020 cuando era impensable no hace mucho, y mostrando una progresión que aún le queda recorrido tras triunfar este domingo en Wembley.

"Hay que tener un poco de suerte en los penaltis. Siento un poco de pena por Inglaterra, ellos han hecho un gran torneo también", dijo tras la final, decidida en los penaltis, con un Donnarumma salvador parando dos penaltis.

Los mejores memes de la final

La victoria de Italia, las bochornosas imágenes de aficcionados ingleses antes del partido, Chiellini y Bonucci, el seleccionador inglés y Donnarumma son algunos de los protagonistas de los mejores memes y tuits de humor sobre la final.