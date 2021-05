Los mejores memes de la dimisión de Pablo Iglesias y las elecciones en Madrid

as elecciones en Madrid han dado una contundente victoria a Isabel Díaz Ayuso, y han desencadenado que el candidato de Unidas Podemos Pablo Iglesias abandone la vida política.

El PP de Isabel Díaz Ayuso ha conseguido con 65 escaños una arrolladora victoria en las elecciones autonómicas celebradas este martes en la Comunidad de Madrid, con prácticamente el cien por cien de los votos escrutados (99,89%).

Con 24 escaños, y 614.477 votos, se sitúa Más Madrid, que empata con el PSOE pero le supera en votos, ya que la candidatura liderada por Ángel Gabilondo ha sido respaldada por 609.979 sufragios.

El histórico resultado de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de Madrid puede permitir al PP gobernar en solitario en la Asamblea de Madrid. La abstención de Vox le basta al PP, que supera en escaños al bloque de los partidos de izquierdas.

La dimisión de Pablo Iglesias

Pablo Iglesias dimite y deja la política: "No contribuyo a sumar. Me he convertido en un chivo expiatorio". El líder de Podemos ha comunicado esta decisión tras los resultados en las elecciones de Madrid, que él mismo ha catalogado de "tragedia".

"Cuando uno deja de ser útil tiene que saber retirarse", ha reconocido Pablo Iglesias durante un discurso en el que afirma que "estos resultados van a agudizar los problemas territoriales en España. Nunca Madrid había sido tan desigual al resto de España".

Los mejores memes de las elecciones en Madrid

La jornada electoral, la victoria de Ayuso, la dimisión de Pablo Iglesias, la debacle de Gabilondo y los nefastos resultados de Edmundo Bal han generando un aluvión de comentarios, reflexiones y memes en Twitter. Esta es una selección de algunos de los mejores y más ingeniosos memes que nos han dejado las elecciones.

Los mejores memes del adios de Pablo Iglesias

La debacle de Gabilondo

El fin de Edmundo