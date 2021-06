Los mejores memes de la caída mundial de Internet

Un error en la red de distribución (CDN) del servidor Fastly ha provocado la caída de multitud de páginas web en todo el mundo este martes hacia el mediodia, incluyendo medios de comunicación como el New York Times, The Guardian, CNN, AS o La Sexta, y plataformas sociales como Twitch o Reddit.

Fastly es una empresa norteamericana que actúa como una red de distribución de contenido y da soporte a aplicaciones y a páginas de internet.

Mientras que algunos websites mostraron dificultades en la carga, otros no permitían la navegación. En la sede de Fastly, localizada en San Francisco, reconocieron el problema y aseguraron que se encontraban en plena investigación de lo ocurrido.

En la última actualización la compañía asegura que "se ha identificado el problema y se ha aplicado una solución. Los clientes pueden experimentar una mayor carga de origen a medida que regresan los servicios globales".

Esta caída de Twitch, Reddit y otras webs ha generado un aluvión de memes en Twitter y esta es una recopilación de los mejores.