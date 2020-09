19 ilusiones ópticas que harán que no vuelvas a fiarte de tus propios ojos

Nos sumergimos en el mágico y fantástico mundo de las ilusiones ópticas para poner a prueba tus habilidades visuales y jugar un poco con tu cerebro.

Una ilusión óptica es cualquier ilusión del sentido de la visión que nos lleva a percibir la realidad de varias formas. Puede ser de carácter fisiológico, asociada a los efectos de una estimulación excesiva en los ojos o el cerebro (brillo, color, movimiento) o de carácter cognitivo, en las que interviene nuestro conocimiento del mundo.

Las ilusiones ópticas no están sometidas a la voluntad y pueden variar entre una persona y otra dependiendo de factores como la agudeza visual, la campimetría, el daltonismo, el astigmatismo, entre otros.

Entender estos fenómenos es útil para comprender las limitaciones del sentido visual del ser humano y la posibilidad de distorsión en lo relativo a la forma, el color, la dimensión y la perspectiva de lo observado.

Muchas veces nuestros ojos y/o nuestro cerebro no consiguen captar la realidad de forma perfecta y es cuando se producen estos pequeños "fallos en Matrix". Hemos buceado en Internet para recopilar en una sola noticia una selección de las ilusiones ópticas más importantes y virales de la historia.

1. La ilusión de la pared de la cafetería

Ilusión de la pared de la cafetería | WikipediaFibonacci Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

La ilusión de la pared de la cafetería es un tipo de ilusión óptico-geométrica, en la que líneas rectas paralelas que dividien líneas entre filas formadas por baldosas blancas y negras alternas y escalonadas, aparentan estar inclinadas. Fue descrita por primera vez con el nombre de ilusión de la Guardería en 1898, y redescubierta en 1973 por Richard Gregory. Según Gregory, este efecto fue observado por un miembro de su laboratorio, Steve Simpson, en los azulejos de la pared de una cafetería de la colina de Saint Michael, en Brístol (Reino Unido).

2. El tablero de Adelson

Tablero de Adelson | Wikipedia Copyrighted free use

El Tablero de ajedrez de Adelson es una ilusión óptica publicada por Edward H. Adelson, profesor de la Ciencias de la Visión al MIT en 1995.​ La imagen representa un tablero de ajedrez con casillas claras y oscuras. La ilusión óptica hace que el cuadrado de la imagen con la letra A parezca de un color más oscuro que el cuadrado de la imagen con la letra B. Sin embargo, en realidad son exactamente del mismo color.

3. Los cubos que giran de Jagarikin

Esta ilusión creada diseñador japonés, llamado Jagarikin, especialista en crear múltiples retos visuales de este tipo. Se trata de un gif (pincha en el vídeo para verlo en movimiento) en el que podemos ver dos cubos de color azul moviéndose, y un fondo que se alterna entre blanco y negro, pero están engañando a nuestro cerebro, en realidad los dos cubos no se están moviendo, están totalmente quietos.

4. La ilusión de las esferas de Novick

En el vídeo se aprecian esferas que aparentan tener un color amarillo, rojo o violeta pero todos se están llevando las manos a la cabeza cuando descubren que son marrones. La imagen fue creada David Novick, profesor de Ingeniería en la Universidad de Texas (EE.UU.) quién ha subido esta y otras ilusiones ópticas a dropbox para que todo el mundo pueda compartirlas y usarlas.

5. ¿Aquí ves un círculo?

Tu respuesta te dice si eres de izquierdas o de derechas, o eso asegura un estudio publicado por el Journal of Personality and Social Psychology.

6. La habitación de Ames

Una habitación de Ames es una habitación distorsionada que se usa para crear una ilusión óptica. Fue inventada por el oftalmólogo estadounidense Adelbert Ames, Jr. en 19461​. Está construida de tal manera que vista de frente aparenta ser una habitación ordinaria de forma cúbica, con una pared trasera y dos laterales paralelas entre sí y perpendiculares con el plano horizontal del suelo y el techo. Sin embargo, esto es un truco de perspectiva visual ya que en realidad la habitación es trapezoidal: las paredes están inclinadas al igual que el suelo y el techo, y la esquina derecha está más cerca para el observador frontal que la esquina izquierda (o viceversa). Como resultado de una ilusión óptica, una persona de pie en una esquina aparenta en la observación ser un gigante, mientras que una persona de pie en la otra esquina parece ser un enano.

7. La espiral azul y verde Kitaoka

Esta ilusión es obra de Akiyoshi Kitaoka, profesor de Psicología de la Universidad Ritsumeikan de Kyoto, en Japón. Se trata de una serie de espirales que, en un principio, parecen de tres colores: azul, verde y rosa. Pero las cosas no son lo que parecen. En realidad, las azules son también verdes. El motivo es que nuestro ojo las ve diferentes por el color junto al que están juntas.

8. La ilusión de los bambús

Otra de las ilusiones creadas por Akiyoshi Kitaoka. En este caso los 'bambús' parece que esten moviéndose u oscilando cuando en realidad están quietos.

9. La pelota azul

Última ilusión de Kitaoka que vamos a poner en esta recopilación. En este caso si agitas el teléfono parece que la pelota azul que está en el centro de la imagen se esté moviendo.

10. Objeto triplemente ambiguo

Obra del japonés Kokichi Sugihara ganó el premio del concurso Best Illusion of the Year Contest 2018. Es muy difícil entender lo que realmente está sucediendo al mirar el objeto, su reflejo en un espejo y su reflejo en un segundo espejo. Tan solo cuando el dedo lo gira se puede ver que algo no es lo que parece.

11. Ilusión de movimiento con un giro

Creada por David Phillips, Priscilla Heard y Christopher Tyler esta fue la galardonada en segundo lugar en 2018. Tiene la particularidad de que se puede ver cómo se va formando y cómo cuando se elimina una de las partes que parecía estar influyendo en la interpretación visual la ilusión permanece.

La científica Michelle Dickinson publicó a través de Twitter una ilusión óptica que, dice, sólo puede revelarse si la persona sacude su cabeza. "Solo pueden ver esta ilusión óptica si sacuden la cabeza (hablo en serio)", escribió Dickinson junto a esta imagen en la que aparecen una barras blancas y negras. Tendrás que pinchar en el vídeo para verla.

13. La ilusión de Ben Stiller y Beyonce

Creada por Chris Frady está imagen se volvió muy viral en 2016. Al mirarla por primera vez ves a Ben Stiller pero si alejas la imagen y entrecierras los ojos puedes acabar viendo claramente a Beyoncé. Se trata de una variación de una ilusión óptica clásica conocida como "imagen híbrida".

14. La ilusión de los 12 puntos

Esta ilusión óptica fue creada por Jacques Ninio y Kent A. Stevens y la que ha compartido es una variación de la cuadrícula de Hermann, que data de 1870. Esta imagen provoca el "efecto de extinción", es decir, en la imagen ves todos los puntos negros pero desaparecen cuando no fijamos la vista en ellos.

15. La propagación del neón

Ilusión óptica luz de neón | Wikipedia blebspot Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Las líneas azules de neón hacen que parezca que hay un círculo azul claro en el centro de esta imagen, pero el fondo es blanco. Conocida como la propagación del color de neón, esta ilusión óptica clásica se documentó por primera vez en 1971 y luego fue redescubierta por H.F. Van Tuijl en 1975.

16. La ilusión de White

Ilusión de White | Wikipedia Zhengyi4411 CC Attribution-Share Alike 3.0

Descubierto en 1979 por el psicólogo australiano Michael White, este famoso efecto se conoce como la ilusión de White. Una ilusión de brillo donde ciertas franjas de una rejilla en blanco y negro son reemplazadas parcialmente por un rectángulo gris. Ambas barras grises de A y B son del mismo color y opacidad pero tu las ves distintas.

17. La ilusión de Ebbinghaus

La ilusión de Ebbinghaus | Wikipedia Dominio Público

La ilusión de Ebbinghaus es una ilusión óptica de percepción de tamaño relativo. El nombre de su descubridor, el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus (1850-1909), la ilusión fue popularizada por Edward B. Titchener en un libro de texto de 1901 sobre psicología experimental. Dos círculos de idéntico tamaño se colocan uno cerca del otro, uno está rodeado por círculos grandes mientras que el otro está rodeado por círculos pequeños. Como resultado de la yuxtaposición de círculos, el círculo central rodeado por círculos grandes parece más pequeño que el círculo central rodeado por círculos pequeños.

18. La ilusión de Hering

Ilusion de Hering | Wikipedia Fibonacci CC Attribution-Share Alike 3.0

La ilusión de Hering, descubierta por el fisiólogo alemán Ewald Hering en 1861, es una ilusión óptica en la que las dos rectas paralelas parecen curvarse alrededor del centro del haz radiado.

19. Ilusión de cilindro ambigua

Creado por el profesor de la Universidad Meiji Kokichi Sugihara, esta ilusión fue nombrada la "Mejor Ilusión del Año" en 2016 por la Neural Correlate Society.