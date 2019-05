Las mejores frases de Groucho Marx que todavía siguen vigentes

Estamos seguros de que el genial actor, humorista y escritor Groucho Marx habría triunfado en la era de Twitter, aunque probablemente pasaría de las redes sociales y se dedicaría a leer.

Nació en 1890 con el nombre de Julius Henry Marx en una modesta familia de inmigrantes alemanes judíos. Triunfo en el cine junto a sus hermanos Chico y Harpo con sus alocadas comedias en blanco y negro en los años treinta y cuarenta.

A lo largo de sus 86 años de vida nos dejó incontables frases famosas, diálogos de películas excepcionales y citas para el recuerdo que siguen estando de moda hoy en día.

1. "Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros"

2. "Jamás aceptaría pertenecer a un club que admitiera como miembro a alguien como yo."

3. "Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente."

4. "Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro."

5. "Sólo hay una forma de saber si un hombre es honesto: preguntárselo. Si responde sí, ya sabemos que es un corrupto."

6. "Disculpen que les llame caballeros, pero es que no les conozco muy bien"

7. "El matrimonio es la principal causa del divorcio."

8. "Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna…"

9. "La inteligencia militar es una contradicción en sus términos"

10. "Reírse de todo es de estúpidos. No reírse de nada es de tontos."

11. "Pienso vivir para siempre o morir en el intento"

12. "Nunca olvido una cara, pero con la suya voy a hacer una excepción."

13. "Bebo para hacer interesantes a las demás personas."

14. "Humor es posiblemente una palabra; la uso constantemente y estoy loco por ella. Algún día averiguaré su significado."

15. ¿Pagar la cuenta? ¡Qué costumbre tan absurda!

16. "En las fiestas no te sientes jamás; puede sentarse a tu lado alguien que no te guste."

17. "La edad no es un asunto particularmente interesante. Cualquiera puede hacerse viejo. Todo lo que tienes que hacer es vivir lo suficiente"

18. "Debo confesar que nací a una edad muy temprana."

19. "Estuve tan ocupado escribiendo la crítica que nunca pude sentarme a leer el libro."

20. "Hay muchas cosas en la vida más importantes que el dinero. ¡Pero cuestan tanto!"

Existe cierta polémica entorno a varias frases y citas atribuidas erróneamente a Groucho Marx. La famosa "¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?" es una frase dicha por Chico Marx disfrazado de Groucho en Sopa de ganso.

"Perdonen, señores, que no me levante." es ampliamente citado como el epitafio de Groucho pero no es cierto que aparezca en su lápida (en Eden Memorial Park, San Fernando, California), en ella sólo se puede leer su nombre y la fecha de su nacimiento y defunción, así como la Estrella de David.