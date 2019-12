'Episodio IX: El ascenso de Skywalker' ya está en los cines. La película de J.J. Abrams cierra la última trilogía de la franquicia con una nueva aventura protagonizada por Daisy Ridley, Oscar Isaac, John Boyega y Adam Driver.

La película que pone fin a las tres trilogías de Star Wars y que, cuarenta y tantos años después, cierra la saga iniciada por George Lucas... al menos en lo que a las aventuras de los Skywalker se refiere.

Todo un reto que J.J. Abrams afronta una vez más con la nostalgia y su sentido del espectáculo como grandes armas en un filme que, en su afán por no molestar en nada a los fans, homenajear a todos y que algunos aseguran que resulta impersonal y excesivamente conservadora.

Pero no hemos venido aquí ha hacer crítica de la película ni a mostrar sus errores o aciertos. Esta es una recopilación de tuits de humor que tienen en común que todos hablan del universo Star Wars. Pero tampoco es una recopilación al uso en la que junto los mejores tuits de la saga por distintos tuiteros, en este caso me he centrado sólo en las genialidades de @MaylaifDhisis.

Este tuitero es conocido por inventarse desternillantes diálogos entre personajes de películas como El Señor de los Anillos, Los Vengadores, El Padrino y sobretodo Star Wars. Esta es una recopilación de sus mejores tuits sobre Star Wars para que pases un rato muriéndote de risa.

