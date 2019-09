Twitter no deja de sorprendernos, a pesar de todo lo malo, con contenidos y cuentas originales que hacen que merezca la pena. El último caso que me he encontrado es de Mamen Horno Chéliz, una profesora titular de lingüística de la Universidad de Zaragoza que analiza tuits con el hashtag #twitterparalingüistas.

Mamen nos cuenta cómo surgió la idea. "Soy la armonizadora de la EvAU de Aragón y he cambiado el examen, poniendo ejercicios de reflexión lingüística. Los profesores me pidieron ejemplos para llevar a clase y me puse a ello. No esperaba que tuviera tanta repercusión por aquí".

Esta lingüista tiene intención de usar en clase los hilos con tuits que va recopilando: "A partir de los hilos que voy recopilando voy a crear actividades para llevar al aula. De momento los voy a presentar en congresos especializados. Luego tal vez se convierta en algo más".

Por último sentencia que "Obviamente, lo importante para este proyecto es que sean aprovechables para clase, así que no puedo clasificar cualquier tweet. Los mensajes zafios, de contenido machista, homófobo, racista... se descartan de manera automática"

En #twitterparalingüistas explica cómo se segmentan las palabras de forma erronea, ambigüedad nombre adjetivo y la lingüistica que se esconde detrás de los recursos usados por los tuiteros para hacer humor.

Preguntándole por su tuitero favorito nos recomienda a Sandra Rodríguez por genialidades como esta.

Buceando en su twitter y en el hashtag #twitterparalingüistas he recopilado una selección de los mejores tuits que Mamen ha analizado.

VER MÁS: Hilo de chistes malos