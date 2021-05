Los mejores chistes con el meme del Capitán América que no paran de volverse virales

Hay algunos memes por los que no pasa el tiempo pero este protagonizado por el Capitán América esta camino de convertirse en uno de los más compartidos de la historia de Internet. Seguro que has visto alguna vez este meme, generalmente con algún chiste absurdo o divertido dentro, o alguien lo ha compartido en alguno de los grupos de WhatsApp en los que estás.

¿Cómo surgió el meme de Capitan América?

Las imágenes están sacadas de dos películas del MCU (universo cinematográfico de Marvel). La primera escena donde el Capitán América está hablando con el agente Sitwell pertenece a la película "Avengers: Infinity war" (2019) cuando él de manera muy astuta le pide el cetro de Loki al agente diciéndole la frase "Hail Hydra", la segunda escena donde el cap está siendo golpeado pertenece a la película "Capitán América: El soldado del invierno" (2014) cuando el doble agente de Hydra, Alexander Pierce, da la orden de ejecutar al Capitán América y todos en el ascensor le atacan.

Alguien en Internet se encargaron de unir estas dos escenas en 2019 creando este divertido meme que dos años después continua desbordando las redes sociales.

Los mejores chistes con el meme del Capitan América

Hace unos meses en 2020 ya hice una recopilación de algunos de los mejores memes del Capitan América pero parece que el asunto no tienen fin y sigue siendo viral. En los últimos tiempos he recibido muchos de estos memes por WhatsApp o me he cruzado con muchos de ellos en Twitter o en Instagram.

Coincidiendo con el reflote de este meme, que no se desgasta, el tuitero @milhaud decidió crear este hilo de Twitter recopilando los mejores.