Le manda un WhatsApp a la hermana de su abuelo con una foto y su respuesta es demoledora

Muchas personas mayores no se entienden del todo bien con las nuevas tecnologías, las redes sociales o WhatsApp lo que puede dar lugar a divertidos malentendidos.

La usuaria de Twitter @anetrinidad ha compartido la entrañable historia que le paso con la hermana de su abuelo por WhatsApp y que con la que muchos se están riendo.

El abuelo de Ane no se maneja muy bien con las tecnologías y tenía un montón de mensajes de su hermana en WhatsApp que no había contestado. Ella decidió tomar cartas en el asunto, respondió a su tia abuela y le mando una foto para que viera que su hermano estaba bien.

"He visto que tiene un montón de mensajes sin leer tuyos. Ya sabes que no sabe utilizar mucho el WhatsApp. Te mando una foto de tu hermano con la abuela también para que le veas", escribió Ane junto a una foto de .

Pero la conversación se ha vuelto viral por la demoledora respuesta que le da Anita Hermana tras ver la foto de su hermano y que está generando numerosos comentarios.

“Le hablo a la hermana de mi abuelo desde su teléfono* y me responde esto. Yo es que no puc con la simulación jaja”, ha escrito la nieta en Twitter. Una publicación que supera los 50.000 me gusta y más de 5.000 compartidos.

