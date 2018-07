Los tuiteros analizan con ironía los papeles de Panamá

La semana arrancaba informativamente por todo lo alto cuando el domingo más de 100 medios de 80 países desvelaron a la vez los llamados " papeles de Panamá ". Se trata de una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, un bufete dedicado principalmente a la gestión de sociedades offshore.Entre los salpicados por el escandalo 128 políticos de primera fila, 61 familiares o socios cercanos a estos, 29 personas que forman parte de la lista Forbes de las primeras fortunas mundiales, además de empresarios, deportistas o personalidades del mundo del espectáculo. Como no podía ser de otra manera el asunto se convirtió en lo más comentado en redes sociales en todo el mundo con los hashtags #PanamaPapers y #PapelesPanamá siendo trending topic en twitter. Nuestros colaboradores no han sido ajenos a esta masiva filtración que afecta directa o indirectamente a personajes tan conocidos como Mauricio Macri, Lionel Messi, Vladimir Putin, David Cameron, Pedro Almodovar, Jackie Chan o Pilar de Borbón entre otros. El martes @superfalete escribía en su columna de prensa rosa que " Los famosos se van a Panamá ". Superfalete nos contaba las sociedades que tenían en Panamá Messi y Pilar de Borbón: "Hemos sabido que la tía de Felipe VI, Pilar de Borbón, ha tenido durante más de cuarenta años una compañía allí llamada “Delantera Financiera”. Esta delantera no pudo contar con Messi porque, al parecer, tenía un proyecto en solitario denominado "Mega Star Entreprises", que tiene nombre de una nave espacial capaz de retar al Halcón Milenario".

Por su parte @Gerardotc se imaginaba una conversación ficticia en el aeropuerto de tres de los afectados en su artículo " Pedro, Messi, Borbón y otras evasiones del montón ". Una escena digna de una película almodovariana con momentos estelares como este en el que Pedro le explica a Doña Pilar que "el avión de los amantes pasajeros representaba, como entendió todo el mundo menos Boyero, una gran vagina".

El miércoles era @senoritapuri (quién se encuentra en pleno lanzamiento de su tercera novela "Madre in Spain") la que dio la versión más cañera del escándalo en su artículo " Gran ganga, gran ganga, yo soy de Panamá ". Puri explica por qué a la gente le ha dado igual los papeles de Panamá: "¿Y por qué la gente no sale con antorchas y palos a la calle buscando venganza ante esta cascada de delitos? ¿Por qué estamos tan lobotomizados? Pues sencillamente porque tenemos una movida de estas cada semana y ya que roben los de la Casa Real, los alcaldes o los presidentes autonómicos nos parece lo más normal".

La lista de personalidades y famosos que aparecen en los papeles de Panamá es eterna, pero hay uno que sabemos seguro que no esta implicado y ese es @norcoreano . El jueves se encargaba de aclararlo todo en este " Desmentido oficial ". Nuestro amado líder aseguraba que: "Quiero aprovechar, primero de todo, para desmentir que El Fritangas y yo aparezcamos como titulares de una sociedad panameña asociada a una cuenta de la Caja Rural de Cuenca con un capital de 17,03€. Puedo garantizar que ningún norcoreano ha abierto una sociedad en Panamá, de hecho puedo garantizar que ningún norcoreano ha salido nunca de Corea del Norte. Nuestro país, por si acaso, ha desarrollado además un plan infalible para combatir la fuga de riquezas: evitar que nadie tenga riqueza".