Los disfraces de Halloween más populares de 2015

Se acerca la fiesta más terrorífica del año y es el momento de escoger el disfraz perfecto para esta fecha. Calaveras, zombies, fantasmas... Demasiado visto, ¿no crees? Nosotros tenemos la solución a la falta de originalidad que impera en Halloween. Y es que de los acontecimientos más virales del año no sólo han surgido memes, sino también disfraces. Si todavía no has decidido qué ponerte o estás harto de lo mismo de siempre, aquí te sugerimos unos cuantos trajes con los que seguro no dejarás indiferente a nadie.

caitlyn jenner | Liopardo

Chapo Guzmán | Liopardo

Dentista cazador | Liopardo

Donald Trump1 | Liopardo

Donald Trump2 | Liopardo

ratapizza | Liopardo

the dress | Liopardo