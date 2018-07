Este año Youtube está celebrando su décimo aniversario. Por eso la plataforma en España ha organizado este jueves, 22 de octubre, un evento en el que congregará a los cerca de 200 youtubers españoles que más audiencia cosechan con personalidades del mundo de la cultura y de la televisión. El sarao estará presentado por Joaquín Reyes y será privado. Para todo el que le guste youtube y no esté invitado, para el que tenga un rato libre y no sepa en que gastarlo y en definitava para todo el que quiera pasar un buen rato hemos recopilado los diez vídeos más virales de YouTube. Hemos separado las agujas de la paja, quitado los vídeos de música que están entre los más vistos de la historia de YouTube y juntado los diez vídeos curiosos, graciosos y virales con más reproducciones de la plataforma. 1) Charlie bit my finger - 829 millones (El hermano le muerde el dedo y ya conocéis el resto)

2) 80 huevos sorpresa - 503 millones (Un vídeo ruso en el que desenvuelven huevos kinder durante 45 minutos)

3) El Barco - El mordisco - 305 millones (Vídeo de la popular serie de Antena 3)

4) Evolution of dance - 293 millones (Un bailarín se sale de la tabla en sólo seis minutos)

5) An experiment - 274 millones (Una china mete mentos en una coca cola y no entendemos porque gracia)

6) Thigh massage vídeo - 271 millones (Un vídeo con aspecto retro y muy friki de alguien dando un masaje)

7) BallsCrash - 250 millones (Una bebé le da una patada en las partes a su padre)

8) The sneezing Panda - 218 millones (Un oso panda estornudando)

9) Do you want to build a snowman? - 195 millones (Recreación en la vida real de la canción de 'Frozen')

10) The Ultimate Girls Fail Compilation 2012 - 180 millones (Una recopilación de caídas y demás)