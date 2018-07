Los 200 mejores tuiteros de humor de España

Twitter la red social de las últimas horas, los memes, los zascas, los montajes, los chistes, las discusiones, los virales y el humor. Llevo siete años usándola y en este tiempo he acabado descubriendo y conociendo a un montón de cuentas interesantes con la sonrisa por bandera. Por eso hice este hilo recomendando a mis 200 cuentas de humor favoritas y resulto ser un éxito entre la comunidad tuitera.

¿Eres nuevo en twitter y no sabes a quien tienes que seguir? ¿Llevas mucho tiempo por aquí y buscas a gente nueva? ¿No tienes twitter pero si quieres echarte unas buenas risas? Pues entonces estás en el lugar correcta y está es tu recopilación. ¡No dudes en dejarme en los comentario que cuentas de twitter me he dejado fuera de la lista! @ norcoreano el más certero con menos palabras y con menos tuits. El mayor talento de twitter.

@ diostuitero capacidad de hacer humor inteligente sobre la religión sin caer en tópicos, un amigo sincero y un amante de la mejor música.

@ gerardotc el mejor tuiteando sobre política en España, puede que no te gusten sus ideas, pero nadie sabe expresarlas o sintetizarlas con tanto buen ojo y acierto como él. En persona sorprende y conquista.

@ carloslanga es la elegencia, la filosofía y el mejor tuitero pasando de la actualidad y escribiendo dialogos que te sacan la más agradable de las carcajadas posibles.

@ senoritapuri la primera tuitstar que descubrí en esta red y las primeras grandes carcajadas gracias al humor en 140 caracteres. Podría poner muchos tuits suyos pero me quedo con este.

@ petetekin cuando da en el clavo pone los mejores tuits de esta red. Tiene una colección de 100 que podría encuadernar en un libro y yo lo compraría.

@ superfalete Un tio muy grande con un gran corazón y unos tuitazos de los de carcajada amplia. Sabe de justicia de verdad, no como la mayoría de los que estamos por tuiter.

@ kikolo777 de los que tuitea sin pelos en la lengua, sin importarle los límites o el que dirán. Luego es muy buena gente y encantador.

@ olaladefua llegó tarde a nuestras vidas, es de las peques del grupo pero tuitazo a tuitazo se ha convertido en una de las más grandes. Este tuit suyo me representa demasiado.

@ FlanaganMcPhee Es lo más petardo de twitter y lo más cariñoso de esta red social. Sin el esto no merecería la pena, tendríamos que inventarlo.

@ Mortimer_Fu su serie de poesías matutinas de Neruda me parecen geniales. Es de los que tiene una colección de tuitazos de conversaciones para enmarcar como este.

@ AnitaBotwin feminismo, solidaridad, lucha, coherencia e ideales. Además es un amor de persona de las que dan ganas de abrazar infinitamente.

# vamosamorirtodos Es el más riquiño de Twitter.

@ queridoantonio sus montajes son historia de la televisión y de Twitter.

@ talentinonino tuitea poco pero cuando lo hace suele ser oro. Tiene un estilo muy personal que es de los que más risas me saca.

@ seorafranquista ESTO CON FRANCO NO PASABA, ¿Verdad señora?

@ BobEstropajo humor, política, denuncia social y memes. Muy muy buena gente.

@ Profeta_Baruc memes, tuitazos y ¿Los mejores hilos de Twitter?

@ GobernoAlem sarcasmo político mordaz. Suelo estar de acuerdo con todo lo que pone.

@ DolorsBoatella montajes, de los mejores que se hacen aquí.

@ jon_mcenroe el mejor tenista de Twitter. Un experto en jugar cerca de la red y hacer tuitazos cortos pero letales.

@ Mongolear Un experto del meme y del encontrar parecidos imposibles. Seguirle es reirse, le verás en muchos TT.

@ bigdabi el gangster de twitter, clase e ingenio a partes iguales MADAFAKAS.

@ xuxipc el bueno de Anacleto Panceto tuitea desde la trinchera, desde la indignación y el cabreo con la clase política y lo establecido. Yo también me tiro de los pelos por muchas de las cosas que el crítica.

@ garzari de los clásicos de twitter con bombazos de miles de rts. ¿Todo bien Mike? Todo bien.

@ flangedoozer es un curri y con eso ya me tiene ganado para siempre. Este tuit suyo me representa demasiado.

@ larrysion cosecha del 2011. Humor es no tener que decir nunca lo siento. Sus tuits son así de certeros.

@ LargoJavariega Si twitter fuese una película de la II Guerra Mundial el sería el típico que te consigue cualquier cosa. Si no le sigues estás tardando y para muestra un botón.

@ pepewebosrepes Pepe es uno de los míticos, de los que tienen solera en esto de twitter, no lo digo yo lo dicen sus 50k de followers. Este tuit suyo me hizo descojarme cuando lo vi por primera vez.

@ ModernaDePueblo Las modas cambian, el postureo permanece y las viñetas de Morderna son brutales.

@ SrHuevon Si no fuerais tan imbeciles seguiríais todos desde hace tiempo al huevo más auténtico de twitter.

@ masaenfurecida se fueron de Twitter un aciago 2 de junio de 2016 pero como fueron parte tan grande de esta red no podía no incluirlos ¿Estáis de acuerdo?

@ buttercri es muy gata, muy del atleti y muy de mahou. Le gusta la buena música y escribir tuitazos de los que, lo mismo construyen sonrisas que rompen corazones.

@ noabraspaz unos se van y otros vienen. Twitter está en constante ebullición con nuevos talentos como este que os recomiendo.

@ quebebovillegas el mayor poeta de las letras tuiteras, mordaz y deslenguado es nuestro Quebebo avispado.

@ gongora_revixit no estaría de acuerdo con lo que acabo de escribir arriba. Sus rimas son igualmente poderosas juzguen ustedes cuales son merecedoras de premio y cuales tenien menos ingenio.

@ twittboy Un experto en twitter y redes sociales. Nuestro canario de cabecera.

@ proscojoncio Muy probablemente estemos hablando de los mejores montajes de twitter. Un grande de esto del humor 2.0

@ rancio El autor de "El Asesino de la Regañá" es uno de los de la familia sevillana de Twitter. Un grande de esto.

@ lapijortera Los ojazos de twitter, un amor de persona. No es pija ni hortera, si quereis descubrirla tendreis que seguirla.

@ concejajala Twitter tiene sus cargos y como no podía ser de otra forma de las fiestas y tal se encarga ella. Dice que es una pocosfolloweres ¿Le hacemos ver que se equivoca?

@ Xabibenputa Muchos no existiais y estaba el bueno de Xabi dando guerra por aquí. Es noble, valiente y sufrido a partes iguales.

@ robotronk1 Memes, montajes y humor. Otro de los nuevos de esto y de los que están empezando a subir como la espuma.

@ hansolosolo es cañero, canalla y a veces se nos duerme un poco. Le queremos a pesar de todo por sus tuits.

@ satanbecario es el contrapeso de @ diostuitero . Es el señor de los infiernos aquí en twitter.

@ unelar Es de Bilbao, la hostia y por eso es como es. Pone tuitazos como este.

@ mascarporno Cosecha de 2009, sushi crudo desde Valladolid. 10.000 seguidores de carne y hueso con tuitazos como este.

@ pablosobrado7 Un saludo a Pablo Sobrado.

@ kurioso el mejor en esto de los virales de toda España.

@ lavecinarubia Es rubia, tiene pelazo y tuitea como nadie. Ojalá alguien que me quiera y me abrace como en los tuits de La vecina rubia.

@ yeyodebote cuando twitter era sólo campo el ya estaba aquí. Es nuestro abuelo y le queremos mucho. Tiene muchos tuits legendarios que se pierden en el origen de los tiempos pero este es ORO.

@ elbaronrojo otro que lleva aquí desde el inicio. Seguro que se siente con Yeyo frente a la chimenea a contar batallitas. Ya quisieran muchos tuitear tan bien como el.

@ elhumanoide tuitea siempre con sentido, con clase, con un saber estar delicioso. No necesita 100 tuits al día para hacerse notar. Sentencia con tuitazos como este.

@ arcitecta la arquitecta de twitter. Pura imaginación al servicio de la sencillez y la forma de un tuit bien construido. Me flipan demasiado tuits suyos como este.

@ Manuel_de_BCN cosecha de febrero de 2012, Manuel (de Barcelona) navega con destreza entre el meme, el humor rápido de TT y el tuitazo reposado.

@ el_formalito Cerraron su anterior cuenta: @ Formalito_soy Volvió con más fuerza "para lo de la risa". Cumple con creces lo que promete.

@ Alfred_ego otro de los clásicos de esto del tuitear. El # Antimoderno de la Pradera no tiene cash pero tiene flow. Lo que seguro tiene es arte tuiteando.

@ _aracne es cosecha de 2010, del clan valenciano y adicta al turno de noche. Es encantadora y si te preguntas si sabe tuitear debes de seguirla y flipar.

@ arezno (Nunca confundir con @bobstropajo) Uno es amarillo y el otro verde. Este es de la primerisima promoción de twitter España, del meme al tuitazo.

@ isaacfcorrales venido de Vine y con fuerte presencia en Instagram y YT. Es asturiano y eso le hace sumar muchos puntos. Hace unos # doblajesmierder que son descojonantes.

@ ManuelBartual es historia de twitter. Es el creador del mayor hilo jamas visto y del mayor fenómeno viral de esta red social. TODOS seguimos y flipamos con sus vacaciones.

@ manuelburque actor entrañable y tuitero igualmente entrañable. Esta en la lista porque me apetece y por tuits como este.

@ manuelhuedo los videos cortos multipersonaje que este genio de la creatividad se saca de la chistera son lo mejor que le ha pasado a twitter en tiempo.

@ quiquepeinado sale en LaSexta, en Radio Gaga y es un grandisimo tuitero. Esta aqui por derechos propios.

@ eiprofeta cuenta de referencia para todos los amantes del universo mágico de Harry Potter. Cuenta no apta para muggles.

@ subiendoelpan en twitter pasan muchas cosas. Tiene a la bella Angela Lansbury de avatar (GENIALIDAD) y le encanta lo cotidiano y los sinsentidos.

@ cinejavi coloca las palabras en un orden que causa risa a los que le seguimos ¿No lo haces todavía? Tiene tuitazos y tuitazos pero ESTE.

@ pachekman es una persona humana que vive la vida. Un catalán que habla castellano. Un tuitero clasico de los de 2010. Tiene tuits buenos a docenas pero este es algo especial.

@ hank_solo ¿Qué podiamos esperar de un retrofurista psicodélico que fue presidente de su comunidad de vecinos una vez? Pues tuitazos, de esos que están a medio camino entre el juzgado y el aplauso lento.

@ justetjustet cosecha del 2012 de Barcelona. Un tuitero que va siempre con calcetines y que tiene a Laurel Hardy como avatar. Este tuit suyo se merece mas RTs ¿A que sí?

@ Evocador sevillano amante de la buena vida y la mejor música. Su santoral es historia de esta red y sus tuitazos son brutales.

@ TaboadaLucia gallega, amante del queso, curranta de la radio y un amor de persona. Tiene tuitazos de humor, políticos, costumbristas, memes y es una crack.

@ acraich uno de los tipos duros de Twitter, de pocos límites y sin importarle ofender. Un grande con 140 caracteres (no quiero saber con 280)

@ gazpachoblog le gustan los gifs y el gazpacho. Un obrero de los montajes y los memes, muy recomendable.

@ danibordas de los grandes de esto del tuitear y de los que llevan aqui desde 2010, la mejor cosecha. Lo increible es que no tenga muchos más seguidores de los que tiene.

@ pascuonfire es de los jovencitos por aquí. Generación del 2014 y tuitazos de esos de suicidio colectivo por verguenzarisa como este.

@ raquelsastrecom Mi murciana favorita y una sonrisa que hechiza. Humorista, monologuista y televisiva. Si no la conoces (lo dudo) síguela.

@ miguelcaine este humoricida lleva haciendo el humor más ordinario y salido de madre por aquí desde 2009. Es uno de los clásicos, con asiento en la Real Academia Tuitera si tal cosa existiera.

@ luis_endera dirige películas y vive en twitter. Aparece por todos los TTs y fregaos posibles. Su mejor tuit lo hizo su hija.

@ enjutomojamuto Este personaje creado por Joaquín Reyes nos ha marcado a muchos. Yo soy fan de los # chanantes hasta la muerte.

@ tuices es asturiana, feminista, luchadora y de las que tuitea a pie de trinchera. Tiene tuits de echar el café por la nariz como este.

@ pixelillo Profesional de las redes sociales. Fotografía, humor, comunicación, marketing, música y gilipolleces varias. Alberto es basicamente un muñeco adorable con altavoz.

@ ofdachurch Ralph es nuestro presidente, del lado concebollista. Nos encanta porque es Ralph y por tuits como este.

@ ataca_2 Espárragoo está siempre esforzándose cada día en ser mejor imbécil. Pues tiene a 40.000 imbeciles siguiéndole por sus tuits.

@ lapuntitanamas canallita, faltón y impertinente del humor. Nuestro Punta no se casa con nadie y no le importa decir burradas ni ofender.

@ neoclor andaluz de la generación de 2011. Humor socarrón y absurdo del bueno.

@ EnfrmraSaturada si alguien se pone malo por aquí acude a ella. El humor no cura las heridas,pero al menos las hace más soportables. Sus tuits remueven y despiertan.

@ robertolopezh el antes conocido como "ElExpecial". Uno de los míticos y más grandes. Sale en la radio y en persona gana, ahora es más fino y eso que twitter ha engordado a 280.

@ LaVozDeLarra escribe libros, artículos y experto en lengua castellana. Carlos Mayoral es necesario como para un niño leer libros en lugar de jugar a la consola.

@ serthand un chicharrero que ha venido a twitter a hacer el payaso. Desde 2009 lleva regando memes y tuitazos varios con sabor a buen mojo.

@ coponnnn es de los míticos de 2009. Galleto Fontanedo tiene una colección de más de 30 o 40 tuits por encima de los 1000 RTs que asusta de lo buena que es.

@ Onde_va_iyo De los nuevos de 2014 pero con una solera importante. Ónde va, iyo es nuestro particular señorito andaluz con cortijo y tuitazos.

@ ErikaLopategui cañera, guerrera y divertida. Su menú degustación de tuitazos es exquisito.

@ empeltada Historiadora y arqueologa. Nuestra Indiana Jones particular sólo que además pone tuitazos divertidos.

@ huhconh Valenciano que no se ofende y que tiene a Ghandi de avatar. Contenido explicito altamente divertido.

@ Demoniako79 Jack Torrance da un poco de miedo pero sus tuits no, sólo es humor y risas y cosas asi. Alguien al que le gusta Metallica me tiene que caer bien a la fuerza.

@ cl4usman y sus tuits con ese estilo único que tanto gusta. Juzguen ustedes por este magnifico y desgarrador tuitazo de una elegancia sin par.

@ elmundotoday juegan en otra liga, son los más ingeniosos y creativos de todo Internet. Hacen lo que nadie se atreve a hacer y llegan donde nadie llega. Gracias por existir y por tantas risas.

@ moedetriana un sevillano experto en twitter, con humor acido, acertados comentarios políticos y solera tuitera como el que más. Tiene mucho Vice y mucho tempo. Grandísimo Moe.

@ BegotxuBoo se define como yonqui de Twitter. Es un indignada que ve la actualidad con sarcasmo y humor cansada de que nos pisoteen.

@ ____tuan Memes, montajes, sarcasmo fino. No hay asunto gordo de actualidad los últimos meses que no lleve un tuitazo suyo acompañado. Para mi el mejor tuitero de 2017.

@ donarfonzo el presidente de todo esto que llamamos Twitter. Inmensa figura de esta red social lanzando tuitazos mordaces y tremendos desde Sevilla.

@ niobeacua una pequeña leona que está creciendo. Es una gran amiga y una persona deliciosa en directo. Se merece un puesto en mi lista.

@ cunetita gaditana, carnavalera y tuitera. Dice que la inspiración le llega cuando caga. Tiene menos followers de los que se merece.

@ cuenta_C esta loco y dice ser un tuitero jolibudiense. Tienes muy buenos tuits y es de los que está subiendo.

@ mejorchef el Batman de Lepe. Nuestro vegetal favorito tiene una colección de tuitazos favstar que mete miedo.

@ martamj32 sentido del humor del imprescindible. Es una tuitera cuyos tuits son filosofia de vida y tienen hasta un toque poético.

@ BarbarieAbsolut tuits cañeros para +18 y sin limites. No escandaliza porque dice verdades como puños. ¿Te quedarías a vivir en el cajón de sus bragas?

@ sketchproduce El bueno de Sketch. Uno que ha estado en mil batallas tuiteras cual pirata bajo la bandera del humor. Este tuit es ternura.

@ enmachuk pocos tuiteros tan blanditos y adorables como nuestro Duque de Bratwurst. Es un clásico de esto, de los de 2009 cuando twitter era campo.

@ srtabebi dice que ha venido a demostrar que puede ser más gilipollas. No le gustan ni los modernos ni los prepotentes ni las personas. A mi ella si me gusta y me gustan sus tuitazos.

@ eldelteto un gaditano que hace magia con sus montajes y videos. PUTA MAGIA COMO ESTA.

@ onejensen lleva animando tu timeline desde 2010. Dice que es tatuador y que sube videos a YT. Lo único claro es que pone tuitazos. ¡Qué alguien se lo lleve esposado por este de abajo!

@ aykrmela de las miticas mitiquisimas de esto del twitter. Con ella no nos falta de ná. Si no das RT al tuit de abajo es que no tienes humor.

@ sr_rembrandt un madrileño elegante de tuitazos con sonrisa. Se le han acabado las hojas de reclamaciones asi que yo no me hago responsable.

@ laJuani_Crazy viene de la edad media, no la hagais mucho caso porque esta loca. Yo la sigo por lo de las risas y tal.

@ _Alafuga Miss Peleas de Arriba es otra clásica de esta red social. De 2009 y no ha envejecido nada. Tuits de los de ¿Por qué no se me ocurrió a mi?

@ Protestona1 Republicana, feminista, atea y roja. Partisana. Tuitiritera. De Podemos. Ella se lo dice todo. Necesaria en estos tiempos. Desgraciadamente muy necesaria.

@ resivil Desde 2012 lleva Residente Vil con su avatar de Dalí dando guerra en twitter y regalando humor surrealista.

@ empercutio compensa tildes con puntos. Recomiendo seguirle y visitar su empercupedia, sus diagolos y sus retraturas.

@ asorginak Aitor Sorginak es el mermao que hizo el tuic de los cobetes pero lo tendreis que buscar porque a mi me gusta más este.

@ srhador quizas no tenga tantos followers como otros de la lista pero la calidad si está ahí.

@ johnnieve Twitter es para reir, para llorar ya esta la puta vida y no me hable de usted me puede tuitear. Adorable gatito.

@ Manjoale No todo es lo que parece. Quizás no gaste el mejor avatar de Twitter pero sus tuitazos si que son de los mejores.

@ gordocontrapo Tiene un avatar adorable el bueno de Jurfurjur. Tuitea montajes, menes y cosas como esta.

@ fortuhitos Esta aquí de manera fortuhita pero se queda por meritos propios.

@ soloparatuitear Es música para nuestros coños. Zarathustra Callao nos trae humor y tuits cañeros de esos subiditos de tono.

@ zurdo Analiza la actualidad con sarcasmo, humor y una buena dosis de indignacion.

@ petitpejarl comentarista de la actualidad y sociedad. Nadie titula vídeos como Petit Petard.

@ cucutras Sandra lleva desde 2009 por aquí. Mueve cosas con la mente y creo que se merece más seguidores de los que tiene.

@ txusito1 Sr.Billy tiene un avatar que da miedo y una bio brutal "Cuando los locos seamos más, los locos serán ellos". Los tuitazos ya los buscais vosotros.

@ forniciero El Cuco pone tuits para +18 desde 2012. ¿Alguien le da lo que se merece por este tuitazo?

@ YoNoComprePan No entiende mucho y va por ahí con foto de Chevy Chase bizco. Pone tuitazos. Si le veis por la calle solo dadle un abrazo.

@ Eva_Zeta Si con 2 seguidores ya era una muchosfollowers no se que será con 8.000 Debeis seguirla por tuits como este.

@ latanace todo un personaje. Una tuitera profesional con tacones. Escribe por aquí y por allá cosas interesantes.

@ frankysebas Franky lleva desde 2011 paseandose por aquí. Todavía no sabemos quien le dejo entrar. Tiene un favstar de esos completito y variadito. Esta reflexión suya me mata.

@ becaria_ Los becarios están de moda y nuestra comunidad tuitera tiene la suya. Escribir lo que le sale del coño es su revolución. Si nos vemos en los bares ¡Invitate a una!

@ xaviconde es otra de las instituciones por aquí. De 2009 y con 40.000 merecidisimos seguidores. Este tuitazo y muchos otros. Pero ahora mismo ESTE.

@ darioemehache viner, instagramer y lo que le pongas por delante. Tiene una creatividad que desborda y sus videos cortos son de aplauso lento, reverencia y quitarse el sombrero. Esto debería tener 100.000 RTs.

@ yofuiaegb Para los que nacimos entre 1970 y 1985 estos tipos son toda una institución de internet. Entrar en sus dominos es peligroso porque las lágrimas y la nostalgia acechan en cada recuerdo.

@ postureoespanol Todo el humor de España, en una sola cuenta. Memes y montajes y chorradas varias.

@ mhemeroteca En estos tiempos llenos de política exacerbada, de "fake News", postverdad y gente a la que el rigor o mentir les da igual esta cuenta es necesaria. No es de humor pero permitidme que la incluya. @ alvaro_velasco Cómico, guinista, articulista y tuitstar por todo lo demás y por tuitazos como estos. ¡Grande Alvaro!

@ javipaciencia tiene mucha paciencia y unos tuitazos de espanto. Esta subiendo como la espuma, este es de hace pocos días.

@ pablololaso amante del B-A-L-O-N-C-E-S-T-O, del Real Madrid y de Doncic.

@ acidoenlared son unos genios de los montajes, los videos y demás creaciones locas. Muchas risas entre protestas serias con fondo.

@ _lassana_ Es DJ y tuitero de los grandes. Fue un mítico forero de forocoches. Por sus tuitazos le conoceréis.

@ laultimapena De 2014 pero con una colección de tuitazos que asusta. Me ha costado elegir uno, pero este creo que tiene ese algo.

@ noesphotoshop Parece que sí, pero no es Photoshop. Sigue a 1 persona, tiene 50.000 followers y sólo con 400 tuitazos.

@ tio_bartolo ¿El más nuevo del grupo? Del 2016, es un poco el tío que tienes en el pueblo que te dice todo el tiempo que vayas a verle pero con algún tuitazo.

@ Arma_pollo En twitter hay gente opinando sin tu permiso. Gente como Armando el pollo que es bien.

@ eljueves legendaria revista española. En twitter se han hecho fuertes y son igual de legendarios.

@ LRGosling es un perrete adorable y un tuitero genial. Un poco poeta en ocasiones como esta.

@ ponpimpampum Una vez José Luis Moreno le metió una mano por el culo. Cuando tus 20 tuits del favstar tienen más de 1000 RTs algo bien tuiteas.

@pelirrojismo Triza tiene fantasías muy violentas. Se define como emocional y cartesiana. Molán sus tuits, hacedme caso.

@ fulanomagnetico Opositor a bufón. Es un payaso y da miedo. No tiene mucho sentido lo que pone aunque a veces si.

@ indigenica ¿El más antiguo de aquí? ¡Desde 2007! Un clasicazo al que da gusto seguir viendo en forma.

@ doricao María tuitazos y memes. Del buen año tuitero de 2012 y con mucho flow en 140x2 caracteres.

@ traedruffles otro de la mafia tuitera que es el clan valenciano. Todo le parece bien y nos los hace pasar muy bien.

@ CondeDeLaFere Nuestro Conde probablemente opine lo contrario. Es un agente de la provacion y un tuitero con mucho saber estar como corresponde a su hidalgía.

@ menchubasquero Menchu es una grande de esto ¿Qué no la sigues dices? ¡Estás tardando!

@ 08181 Al menos aquí eliges quién quieres que te mienta. Yo he elegido que me mienta gente como Numeritos.

@ carvalladolid No tenía trabajo asi que tuvo que inventarse uno. Es el creador de segnorasque.com

@ lalibretilla Lali dice que "CHOLO CHOY UN PAYACHO". Un grande de Valladolid que se peina la barba y pone tuitazos.

@ ohmyloving Es de los de 2011 un año bien, juzgad vosotros. Tuits de esos que te dejan pensando o son bofetadas de humor como este.

@ piccialunga tiene a Bender de avatar y eso ya conquista. Su nombre es graciosillo como sus tuits. Estos pueden ser certeros como este que revento la red.

@ rojouno1 al bueno de Carlitos le gustan las mujeres y el vino. A mi también el problema es que nosotros les gustemos a ellas. Tuitazos si, tuitazos.

@ 200bares buena mierda, buena diversión. Tiene de avatar a un personaje de Wes Anderson y eso le gana todos los puntos. De los de la vieja escuela de 2009.

@ el_citador Mindundi que hace chistes. Chistes muy buenos o que al menos a mi me hacen gracia.

@ jmayoral_r2d2 hace fotos pero nos gustan sus tuits. Aigor tiene uno de los mejores top 20 de favstar que me he encontrado.

@ Francisk1t0 Mejor no escribir nada y parecer tonto, que twittear pamplinas y despejar todas las dudas. Juzgad vosotros.

@ hulkhoygan La risa desde 2011 con un avatar de un bebé con bebé de mostacho. Lo entedereis si os animais a seguirle. Uno de los tuits más grandes de siempre es suyo.

@ xchewie Nacío, crecío, se reprodujo y se hizo una cuenta de Twitter. Ironía y sarcamo para este friki de Star Wars y los X-Men.

@ ferdeles He venido a reír, no deis porculo. No escribe hilos y le he metido uno.

@ sopetero Si dice que antes tuiteaba lo de ahora no se como se llama. Es fan de Chenoa y eso es bien.

@ cunadodetuiter en una era dominada por los cuñados no podía faltar el nuestro en la lista.

@ zenghelis Zen "El Gallego". Del clan gallego de tuiter que hay unos cuantos en la lista. Tuitazos desde 2010.

@ eltrampero Jeremiah Johnson, algún meme, alguna conversación surrealista de esas que tanto gustan aquí y algún tuitazo.

@ srcaronte Algo pasó con su cuenta pero esta por aquí todavía y que dure.

@ laquintacolumna la vida es lo que pasa mientras pierdes el tiempo leyendo tuits.

@ el_terremotillo Chicho Terremoto intenta reirse y hacernos reir. También llega muy alto para hacer un buen tapón o poner tuitazos.

@ elbicharraco la mayor bestia de twitter. De Madrid del 2009 con 80.000 followers de carne y hueso.

@ sincarisma Un amigo de sus amigos con tuitazos de esos obvios pero brutales que te gustaría haber escrito a ti.

@ fer_novato Me he dejado al psicodélico de Fer para la tanda final. Seguro que no le importa. Este tuit suyo me parece genialidad.

@ tremending son los expertos en hacer listas de tuits. Son el sello de calidad del humor de esta red social.

@ aroquesihombre Jamón ibérico con humor, chorradas y memes. Recomiendo.

@ indiescabreados son la cuenta de cabecera para todos los que escribimos de música, somos melómanos, nos gustan los festivales y demás.

@ psicoretraso un tipo retrasado al que le gustan los memes. Por eso elijo un tuit suyo brutal que no es un meme.

@ sobresenb otra de esas cuentas políticas indgnadas y luchadoras de izquierdas que me gustan.

@ doc_hannibal Dejarme a Doc hubiera sido imperdonable. Este troleo que hizo por DM es historia de twitter.

@ lamadredebrian Alguien que tiene a la madre de Brian de avatar ya conquista. ¡Aguanten los Monty Python! Tuits de los de conversación graciosa que te deja el culo roto.

@ bichilloverde A mi los avatares me parecen importantes y Kurt Cobain es un grande. Siguelé para surrealismos como este.

199. @ carlossnx Nuestro Carlitos pone tuitazos desde 2010, EL AÑO. Un grande de esto del humor al que NO seguimos por pena.

200. @ hugobonet tenía que cerrar con alguien y le ha tocado a Hugo. Este tuit suyo me encanta.

