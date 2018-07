Los 20 vídeos de niños y bebés más virales de la historia #DíaDelNiño

El Día Universal del Niño se celebra este viernes 20 de noviembre de 2015 con el objetivo de recordar los derechos a la salud, la educación y la protección que tienen todos los niños y niñas del mundo, sin importar el lugar en donde hayan nacido, así como también concienciar a la sociedad de que los niños son el colectivo más vulnerable y que, por tanto, sufren más los problemas del mundo. Cuidar de su bienestar y garantizarles una infancia feliz debe ser, pues, prioridad número uno. No hay nada que guste más a Internet que los niños, ni siquiera los vídeos en slow motion, las puestas de sol o los gatitos pueden competir con un bebé riendo. Por eso hoy con motivo del #DíaDelNiño hemos querido seleccionar veinte de los vídeos protagonizados por niños y bebés con más reproducciones que circulan por YouTube. Pequeños riendo, llorando, bailando y siendo brutalmente sinceros. Una recopilación que va desde el mítico "Charlie Bit My Finger" al genial "La que has liado pollito". Si tienes algunos minutos que perder estas en el mejor lugar para hacerlo. Comenta que te ha parecido la lista, recomiéndanos vídeos de niños que falten en nuestra selección, compartelo con tus amigos y vota por tu favorito.