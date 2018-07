Los 20 mejores memes para personas que odian San Valentín

El 14 de febrero es San Valentín, el día de los enamorados. Otra festividad más popularizada mundialmente por las películas de Hollywood y que se ha convertido en una celebración consumista más. Hay muchas parejas que disfrutan demostrándose su amor, haciéndose regalos, escuchando música romántica o subiendo fotos ñoñas en redes sociales. Pero también son muchas las personas que no soportan esta festividad y no están dispuestos a caer en anzuelo consumista. Otros simplemente están solteros y odian que medio mundo les restriegue su felicidad y su amor por la cara. Por eso en Liopardo hemos recopilado está selección de divertidos memes para contraatacar el día de San Valentín. Veinte imágenes para compartir estos días si odias el día de los enamorados y desearías que no existiera.

