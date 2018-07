El otro día recopilábamos en una noticia los 101 mejores tuits del año . Una selección de los tuits de humor más ingeniosos y con más retuits de este 2015 que termina. Liopardo | Liopardo Las redes sociales no se entienden hoy en día sin los memes, gifs y vídeos cortos virales. Twitter no podía ser menos y está tendencia ha quedado reflejada en nuestra selección de mejores tuits del 2015. Hemos juntado en este post todos los memes de la lista que no tienen temática política. Puedes leer aquí la lista completa de 101 mejores tuits , pero aquí tienes resaltados los 20 mejores tuits de humor con memes de este 2015.