Los 100 vídeos más frikis y divertidos de la historia

Hay personajes y vídeos que han pasado a la historia y ya forman parte de nuestra cultura popular. Todos recordamos a personajes como Tojeiro y “droja en el colacao”, el mítico “contigo no bicho” o el “la he liado parda” que sirvió de inspiración para el nombre de nuestra web. ¿Quién no ha visto el vídeo de la Batamanta, la salchipapa o el Ola K Ase? Los ejemplos son múltiples y con todos nos hemos echado unas buenas risas. En Liopardo hemos recopilado los que creemos que son los 100 mejores vídeos frikis, de humor y virales de la historia para tu disfrute. ¡Vota por tu favorito y déjanos en los comentarios que vídeos faltan en la lista!

Liopardo | Liopardo

VER MÁS: Los 101 mejores tuits de 2016