Los 10 mejores monólogos de El Club de la Comedia

Dani Rovira nos da un consejo: que observemos. Es hasta capaz de darse cuenta de las cosas que no existen. Pero en lo que es realmente un experto es en las mujeres. Pero aun así con todas sus dotes hay algo que a lo que todavía no ha encontrado explicación, “que las tías no cagan”. Una autentica obra maestra del humor con la que empezar esta lista.

2 "Las fiestas de los pueblos son para sobrevivir" - Leo Harlem Leo Harlem visita de nuevo el Club de la Comedia para contarnos sus experiencias estando de gira en las ciudades españolas de Bilbao, Zaragoza, Madrid, Barcelona y Valencia. Aunque muchas costumbres parezcan extrañas, Leo asegura que se les coge cariño a esas ciudades. No podéis perdéroslo.

Todos hemos sentido alguna vez la presión de empezar a trabajar en una empresa. Eso es lo que le pasó a Joaquín Reyes y nos lo cuenta en su monólogo. Desde un duro proceso de selección a un poema final. Prepárate a reírte.Berto Romero está preocupado por los fallos de nuestro idioma. En una disección del español nos presenta la teoría de que las palabras vienen una mala y otra buena, como Star Wars. Nuestra lengua necesita una puesta a punto, renovarse y dejar de creer que por ejemplo ventosidad es mejor que pedo. Si vosotros pensáis igual, reivindicarlo en la calle a golpe de carcajada.Goyo Jiménez tiene un problema y quiere hablar de ello con todos nosotros. Lo que le está atormentando es si la violencia es necesaria o no. En su opinión depende del gilipollas al que le partas los dientes. Haciendo un repaso por nuestra sociedad desde los mascachapas a que pasaría si atacasen a nuestro presidente del gobierno, te sentirás identificado.El cómico David Guapo se vuelve a subir a las tablas de ‘El Club de la Comedia’ para hablar del apasionante mundo de la pareja. Además de explicar en qué consiste la pregunta trampa que suelen hacer las mujeres a sus parejas, David Guapo le dedica a su chica una canción por si en un futuro, como pasó en ‘Titanic’, se cayera de un barco. La ha titulado: “La chica que cayó del barco”.Ernesto Sevilla desea tener súper poderes para defender a la gente pobre y a los desvalidos como ‘Paquirrín’. También reflexiona sobre el cine actual, y cómo está dominado por los gustos de los adolescentes.Agustín Jiménez comienza su monólogo en 'El Club de la Comedia' dejando claro que está hecho para mujeres. Su intención es ayudarlas a reconocer a un verdadero macho ibérico. Desde los zapatos con calcetines blancos hasta la inconfundible forma de bailar. Los coches de choque es uno de los mejores lugares para encontrarlos, "allí se crían, se juntan, crecen".Toni Moog ha venido a Madrid para hacer un monólogo en 'El Club de la Comedia' y ya se ha ‘enamorado' de la ciudad. Las calles, los ciudadanos y sobre todo la M-30, una trampa pensada para atrapar a los catalanes.El humorista Luis Piedrahita no entiende cómo los esquimales fueron capaces de recorrer todo el mundo y terminar escogiendo el hielo como lugar para vivir. Además de lo difícil que resulta amueblar un iglú, claro...