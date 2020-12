Leticia Sabater vuelve por Navidad con un villancico subido de tono

Leticia Sabater nos tiene acostumbrados ya a sus esperpénticas incursiones en el mundo de la música. La presentadora y cantante lleva muchos años sacando una canción en verano y este es el tercer año en que también saca un villancico por Navidad.

Tras el inolvidable "El Polvorrón" en 2018 y el terrible "Trinchame el pavo" de 2019 este 2020 nos deleita con "Papa Noel, you ´re the only one".

Una canción discotequera, en inglés y que te invita a darlo todo en la pista de baile. El vídeoclip está completamente subido de tono y en el Leticia protagoniza varias escenas sexuales mostrando incluso a Santa Claus con una erección.

Aparece vestida con un bikini navideño y llega incluso a meterse en una cama con los tres Reyes Magos.

El videoclip está dejando numerosas reacciones, comentarios y memes. Estos son los mejores que han dejado en Twitter: