Le preguntan cómo está y su divertida respuesta está arrasando en Twitter

Los mensajes de WhatsApp cada vez tienen más éxito en Twitter, especialmente cuando uno de los tuiteros acaba por dejar respuestas para la historia, como ha hecho Rolita.

Rolita es un tuitero que publicó este lunes los cuatro mensajes con los que respondió a un simple cómo estás.

Las divertidas respuestas están triunfando en la red social. "Cuando me habla la que me gusta y me pongo nervioso" escribió el tuitero.

Pincha en el vídeo para ver los mensajes que han hecho historia en Twitter.

La publicación con la captura de la conversación ya acumula más de 24.000 compartidos y 162.000 me gusta.

