Las situaciones más absurdas, increibles y virales que ha provocado hasta el momento Pokemon Go

La locura de Pokemon Go está llegando a niveles insospechados. Es uno de los términos más buscados en Google, la app en Android está cerca de superar en usuarios a Twitter y en todas las redes sociales es uno de los principales temas de conversación. Esta app te obliga a salir a la calle y moverte por el mundo real para poder capturar Pokemons y desde su lanzamiento hace unos días no ha parado de provocar situaciones curiosas, sorprendentes y virales que hemos recopilado en esta lista. Liopardo | Liopardo Jonathan Theriot no ha podido abandonar Pokémon GO ni en el que debía ser uno de los momentos más importantes de su vida: el nacimiento de su hijo. Un Pidgey dentro del paritorio. Theriot capturó el momento y subió su fotografía a Imgur, donde puede verse su mujer y el Pokémon junto a la cama. “Cuando tu mujer está a punto de tener un bebé y un Pokémon se presenta”, cuenta Telegraph. Liopardo | Liopardo Una joven adolescente de 19 años, quien mientras jugaba a Pokémon GO, se encontró con el cuerpo fallecido de un hombre en un río. Nada más encontrarse con el cadáver, la joven llamó a la policía, la cual está investigando el caso de esta muerte, aunque todo parece apuntar que las causas son las de una muerte natural por ahogamiento. Liopardo | Liopardo Una abuela de Arizona estaba jugando a Pokemon Go cuando vio a un chico en apuros. Jeanette Warner estaba cogiendo Pokemons en un parque de Buckeye cuando vio a dos chicos haciéndole bullying a uno más pequeño, le estaban maltratando, obligándole a hacer flexiones, no dejándole beber. Llamó a la policía, los agresores se dieron cuenta y se fueron mientras que el niño se desmayó y tuve que ser llevado a un hospital.

Este usuario de Imgur que se ha vuelto viral es el dueño del gimnasio Pokemon de la Casa Blanca. Liopardo | Liopardo Un joven de Queens, en Nueva York, ha perdido a su novia, después de haber sido delato por Pokemon Go. Evan Scribner fue descubierto después de que el juego revelara que había capturado un 'noibat' en casa de su ex. Scribner no pudo explicar a su novia la visita a casa de su ex y está termino dejándole por engañarla.

Liopardo | Liopardo Cuatro vándalos en O’Fallon, Missouri, ubicaron donde se encontraban algunas PokeStops virtuales y esperaban a que la gente llegara con sus teléfonos para asaltarlos a mano armada. De acuerdo a informes del Departamento de Policía de O’Fallon, fueron entre ocho y nueve las víctimas que cayeron en la trampa durante los últimos días. El último de estos delitos tuvo lugar ayer domingo a las 2 de la madrugada, por fortuna las autoridades fueron alertadas y estos asaltantes fueron detenidos por la policía.