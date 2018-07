Las señales de tráfico más inusuales que jamás hayas visto

Estamos acostumbrados a las señales de tráfico de toda la vida: STOP, ceda el paso, enciende las luces en el túnel... Pero, ¿cómo te quedarías si te pusieran una señal en la que aparece el dibujo de una señora con un bolso? En otros países se utilizan unas señales de tráfico muy diferentes a las que estamos acostumbrados normalmente. Aquí te enseñamos unas cuantas y también te explicamos cuál es su significado por si alguna vez te topas con ellas. Liopardo | Liopardo Esta señal se encuentra en Tanjai, en China, y advierte a los conductores que no deben conducir bajo los efectos del alcohol. Liopardo | Liopardo Esta señal de Canadá ha ido más allá y ha escenificado lo que podría ocurrir si te topas con un reno cabreado... Mejor tener cuidado. Liopardo | Liopardo Se encuentra en Swindon, Inglaterra y es una señal un poco confusa. Se trata de una rotonda central que agrupa a otras cinco más pequeñas, aunque quizás mucho no lo entiendan muy bien. Liopardo | Liopardo No, no es una señal de "amemos a las cigüeñas" pero esta señal alemana indica que debemos reducir la velocidad debido a la afluencia de cigüeñas en la zona. Está situada en Cleebronn, Alemania. Liopardo | Liopardo Aunque esta señal de tráfico no entra dentro de la normativa italiana, hace referencia a las trabajadoras sexuales. El cartel se encuentra en Treviso, una ciudad italiana.