Las fresas de esta foto no son rojas (aunque tú las veas así)

Nuestro cerebro no deja de sorprendernos y nos regala ilusiones ópticas como esta en la que las cosas tienen un color ante nuestros ojos que no es el verdadero. “Las fresas parecen más o menos rojas, pero esta imagen no incluye píxeles rojos”, escribe el psicólogo Akiyoshi Kitaoka, autor de esta ilusión óptica que ha compartido en Facebook.

Detras de esta ilusión óptica se esconde una característica de la visión conocida como constancia del color” y permite que los objetos conserven una apariencia cromática constante aunque la fuente de luz cambie. Todo esto sucede porque nuestro cerebro tiene la capacidad de corregir el tono de color de los objetos en condiciones luminosas muy diferentes. Liopardo | Liopardo Una habilidad de nuestro cerebro que no siempre funciona y que a veces puede llevar a confusiones como la de aquel famoso vestido del que se cumplen ahora dos años. Liopardo | Liopardo