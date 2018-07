Las elecciones se acercan, @gerardotc @norcoreano y @diostuitero lo saben

Las elecciones generales del 20D están a la vuelta de la esquina, y aunque la campaña electoral no haya empezado oficialmente, los principales candidatos llevan semanas paseándose por todos los platós de televisión habidos y por haber. Debatiendo, tuiteando, siendo entrevistados y volviendo a tuitear. Nuestros colaboradores no están son ajenos a todo este ajetreo electoral que está resultando el perfecto caldo de cultivo para sus tuits más irónico y afilados. @gerardotc nos explicaba en su artículo del martes cómo celebrar un debate electoral entre candidatos, son tres puntos, a priori sencillos, pero que siempre se cumplen. Al debate entre candidatos deben ir los candidatos, deben ser al menos dos y se debe hablar de política.

Nuestro amado líder opina que "las elecciones son esa cosa arcaica y pasada de moda que se inventó en Grecia hace ya más de 2500 años" y aunque no le gustan reconoce que "se me dan muy bien", no en vano está invicto. En su artículo para Liopardo del miércoles repaso la apretada agenda televisiva de los candidatos hasta el 20D, no tiene desperdició.

Por último el jueves saltaba la noticia, Satán ha dimitido de su puesto de Presidente en el Infierno y @diostuitero ha tenido que intervenir. Ha convocado elecciones de urgencia y ha escrito este artículo explicando lo que sucedió durante el debate electoral que moderaba Leticia Sabater.