Las desternillantes caras que pone esta pianista se vuelven virares en internet

Imagina que vas a ver un espectáculo de música y baile y…¡¡¡ No le prestas ni la menor atención!!! Porque tus ojos van una y otra vez a la absoluta protagonista del concierto: Una pianista realmente apasionada que no puede evitar poner las caras más raras y geniales que has visto jamás. Liopardo | Liopardo El vídeo se ha hecho viral y ya lo han reproducido más de 3 millones de veces. Cuando lo veas entenderás por qué. Seguro que cuando la chica vea el vídeo se arrepentirá de haberse dejado llevar por la música…

Si aún te queda algo de aire de tanto reir también tienes la versión de 'Thriller' del cantante Mickael Jackson.